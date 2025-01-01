Coventry PLACE by GFS

Описание

Современный жилой корпус Coventry Place в одном из самых востребованных и динамично развивающихся районов Дубая IMPZ (International Media Production Zone) создает атмосферу приватности и уединенного комфорта. Лимитированное количество резиденций формирует сообщество единомышленников, предлагая сбалансированный образ жизни с продуманной инфраструктурой и легкой транспортной доступностью. Ключевые особенности – Дизайн апартаментов обеспечивает светлые и просторные интерьеры за счет панорамных окон и премиальных материалов в отделке. – Для безопасности и удобства жителей на территории организовано круглосуточное видеонаблюдение и предусмотрена подземная парковка. – На крыше спроектировано многофункциональное пространство премиум-класса, где находится Infinity-бассейн, терраса для отдыха и инновационный фитнес-центр с профессиональным оборудованием для тренировок. Преимущества расположения Благодаря своему расположению в центре IMPZ резиденция предполагает быстрое сообщение с ключевыми локациями Дубая. Дорога до торгового центра City Centre Me’aisem займет 2 минуты. Примерно за 15 минут можно доехать до популярных пляжных зон Dubai Marina и JBR, а также до Dubai Hills Mall. 20 минут отделяют здание от делового района Downtown Dubai. Международные аэропорты DXB и DWC находятся в 20-25 минутах езды.