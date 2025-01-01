Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыCoventry PLACE by GFS

Coventry PLACE by GFS

Ikarus Tower, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 36 м² до 108 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 181 609 $от 4 309 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
16$
После сдачи объекта
36%
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36
181 609
4 924
1 спальня
66
311 595
4 678
2 спальни
108
467 518
4 309

Описание

Современный жилой корпус Coventry Place в одном из самых востребованных и динамично развивающихся районов Дубая IMPZ (International Media Production Zone) создает атмосферу приватности и уединенного комфорта. Лимитированное количество резиденций формирует сообщество единомышленников, предлагая сбалансированный образ жизни с продуманной инфраструктурой и легкой транспортной доступностью. Ключевые особенности – Дизайн апартаментов обеспечивает светлые и просторные интерьеры за счет панорамных окон и премиальных материалов в отделке. – Для безопасности и удобства жителей на территории организовано круглосуточное видеонаблюдение и предусмотрена подземная парковка. – На крыше спроектировано многофункциональное пространство премиум-класса, где находится Infinity-бассейн, терраса для отдыха и инновационный фитнес-центр с профессиональным оборудованием для тренировок. Преимущества расположения Благодаря своему расположению в центре IMPZ резиденция предполагает быстрое сообщение с ключевыми локациями Дубая. Дорога до торгового центра City Centre Me’aisem займет 2 минуты. Примерно за 15 минут можно доехать до популярных пляжных зон Dubai Marina и JBR, а также до Dubai Hills Mall. 20 минут отделяют здание от делового района Downtown Dubai. Международные аэропорты DXB и DWC находятся в 20-25 минутах езды.

Локация

На карте
Ikarus Tower, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
Каталог