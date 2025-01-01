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Coventry II by GFS

69/5, International City Phase 2 Street, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 66 м² до 79 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 233 425 $от 3 486 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
35%
Период рассрочки после сдачи объекта
35 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
66 – 79
233 425 – 277 224
3 486 – 3 500

Описание

Современный жилой комплекс в районе International City 3 (Warsan 4), который отличается прекрасной транспортной доступностью и близостью ко всем ключевым локациям города. Каждый элемент резиденций гармонично сочетает практичность, эстетику и комфорт. Ключевые особенности - Во всех апартаментах отделка в светлых приглушенных тонах, дизайнерские интерьеры, продуманные открытые планировки. - Резидентам доступны: тренажерный зал, зал для йоги, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зоны, сад, прогулочные дорожки, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах пешком от строящейся линии метро Metro Blue Line. Выезд на ближайшее крупное шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road займет 10 минут. За это же время можно добраться до торгового центра City Center Mirdif и китайского рынка Dragon Mart. Дорога до международной ярмарки Global Village составит 15 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 25 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
69/5, International City Phase 2 Street, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа900 м
Магазин600 м
Медицинский центр350 м
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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