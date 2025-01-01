Coventry II by GFS

Описание

Современный жилой комплекс в районе International City 3 (Warsan 4), который отличается прекрасной транспортной доступностью и близостью ко всем ключевым локациям города. Каждый элемент резиденций гармонично сочетает практичность, эстетику и комфорт. Ключевые особенности - Во всех апартаментах отделка в светлых приглушенных тонах, дизайнерские интерьеры, продуманные открытые планировки. - Резидентам доступны: тренажерный зал, зал для йоги, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зоны, сад, прогулочные дорожки, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах пешком от строящейся линии метро Metro Blue Line. Выезд на ближайшее крупное шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road займет 10 минут. За это же время можно добраться до торгового центра City Center Mirdif и китайского рынка Dragon Mart. Дорога до международной ярмарки Global Village составит 15 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 25 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.