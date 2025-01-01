Coventry Curve 2 by GFS

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в перспективном районе Dubai Industrial City. Архитектура жилого здания Coventry Curve 2 выполнена симметрично Coventry Curve 1, расположенному напротив, благодаря чему создается эффект зеркального отражения. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами, частными балконами. - Для удобства жителей комплекс оборудовано 4-мя скоростными лифтами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, прогулочные и беговые дорожки, детская игровая комната, бассейн, лаунж-зоны, терраса для барбекю, многоцелевой павильон для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В радиусе 10-15 минут находятся торговый центр Dubai Hills Mall, районы Dubai Marina и JLT, в радиусе 15-20 минут – популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 20 минут, до Dubai International Airport – 30 минут.