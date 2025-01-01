Coventry casa by GFS

Описание

Архитектурная гармония в динамичном районе DIC. Coventry Casa — премиальный малоэтажный комплекс, который воплощает новые стандарты роскоши и функциональности. Он создан для тех, кто ценит исключительное качество жизни и безупречный сервис. Ключевые особенности — Апартаменты представлены с полной отделкой в светлых тонах, панорамным остеклением, балконами, оборудованными кухнями и встроенными гардеробными. Интерьеры выполнены в стиле минимализма с использованием качественных материалов, керамогранита и дерева. — Развитая инфраструктура включает infinity-бассейн с зоной для детей, джакузи, раздельные фитнес-центры для мужчин и женщин, пространство для йоги и медитации на крыше, открытый кинотеатр, игровую комнату с бильярдом, многофункциональный зал, мини-гольф, беседки и сад. — Здание оснащено энергоэффективными технологиями с интегрированными смарт-системами. Преимущества расположения Проект расположен на юге Дубая в комьюнити Dubai Industrial City и имеет удобный доступ к основным транспортным артериям. Дорога до Motiongate Dubai, Miki Beach и Diamond Lake займет 18-20 минут. Добраться до The Palm Jebel Ali, The Palm Jumeirah и Dubai Marina Mall можно за 28-33 минуты, до знаменитых Burj Khalifa, Downtown Dubai и Dubai Mall — за 40 минут. Ближайший аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 16 минутах пути.