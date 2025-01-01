Каталог
Coventry casa by GFS

4, Saih Shuaib 2 Street, Saih Shuaib 2, Madinat Al Qudra, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 35 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 139 006 $от 3 224 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
39%
При сдаче объекта
20%
После сдачи объекта
36%
Период рассрочки после сдачи объекта
36 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35 – 44
139 006 – 163 327
3 678 – 3 886
1 спальня
66 – 78
244 843 – 276 320
3 524 – 3 671
2 спальни
130
419 581
3 224

Описание

Архитектурная гармония в динамичном районе DIC. Coventry Casa — премиальный малоэтажный комплекс, который воплощает новые стандарты роскоши и функциональности. Он создан для тех, кто ценит исключительное качество жизни и безупречный сервис. Ключевые особенности — Апартаменты представлены с полной отделкой в светлых тонах, панорамным остеклением, балконами, оборудованными кухнями и встроенными гардеробными. Интерьеры выполнены в стиле минимализма с использованием качественных материалов, керамогранита и дерева. — Развитая инфраструктура включает infinity-бассейн с зоной для детей, джакузи, раздельные фитнес-центры для мужчин и женщин, пространство для йоги и медитации на крыше, открытый кинотеатр, игровую комнату с бильярдом, многофункциональный зал, мини-гольф, беседки и сад. — Здание оснащено энергоэффективными технологиями с интегрированными смарт-системами. Преимущества расположения Проект расположен на юге Дубая в комьюнити Dubai Industrial City и имеет удобный доступ к основным транспортным артериям. Дорога до Motiongate Dubai, Miki Beach и Diamond Lake займет 18-20 минут. Добраться до The Palm Jebel Ali, The Palm Jumeirah и Dubai Marina Mall можно за 28-33 минуты, до знаменитых Burj Khalifa, Downtown Dubai и Dubai Mall — за 40 минут. Ближайший аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 16 минутах пути.

Локация

На карте
4, Saih Shuaib 2 Street, Saih Shuaib 2, Madinat Al Qudra, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа3 км
Магазин200 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
