Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыCoventry 49 by GFS

Coventry 49 by GFS

2F, DWC Peripheral Road, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 68 м² до 81 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 275 399 $от 4 044 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
22%
При сдаче объекта
22%
Период рассрочки после сдачи объекта
36 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест54

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68
275 399 – 285 377
4 044 – 4 191
2 спальни
78 – 81
318 606 – 347 409
4 044 – 4 264
Брошюра проекта

Описание

Архитектурная жемчужина в Dubai South. Утонченный дизайн, изысканные детали и продуманные планировки жилого комплекса Coventry 49 превращают его в идеальное место, где роскошь сочетается с гармонией и долговечностью. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами, высокие потолки, панорамные окна, просторные балконы. - За каждым лотом закреплено одно парковочное место. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, бассейн и зоны отдыха на крыше, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен в активно развивающемся районе с хорошей транспортной доступностью. В пешей доступности находятся остановки общественного транспорта. За 10 минут можно выехать на крупные трассы Emirates Road и Expo Road, за 20 минут — доехать до станции метро Expo. Дорога до торгового центра Mall of the Emirates займет 30 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall — 35 минут. Путь до Al Maktoum International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
2F, DWC Peripheral Road, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт70 м
Средняя школа450 м
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Каталог