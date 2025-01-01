Coventry 49 by GFS

Описание

Архитектурная жемчужина в Dubai South. Утонченный дизайн, изысканные детали и продуманные планировки жилого комплекса Coventry 49 превращают его в идеальное место, где роскошь сочетается с гармонией и долговечностью. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами, высокие потолки, панорамные окна, просторные балконы. - За каждым лотом закреплено одно парковочное место. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, бассейн и зоны отдыха на крыше, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен в активно развивающемся районе с хорошей транспортной доступностью. В пешей доступности находятся остановки общественного транспорта. За 10 минут можно выехать на крупные трассы Emirates Road и Expo Road, за 20 минут — доехать до станции метро Expo. Дорога до торгового центра Mall of the Emirates займет 30 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall — 35 минут. Путь до Al Maktoum International Airport составит 15 минут.