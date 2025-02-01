Cloud Towers

Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: тренажерный зал, бассейн и паркинг. На территории района большой выбор объектов инфраструктуры: супермаркеты F Mart, Safestway Supermarket и Triangle Supermarket, детский сад Jumeirah, школа Sunmarke, медицинский комплекс Springs, фитнес-центр Casa Del Swole, SPA- и салоны красоты The Dollie Sisters, Chi Nail Spa и Gladys Beauty Salon. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на пересечении Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечит легкий и быстрый доступ ко всем востребованным локациям Дубая. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 20-30 минут. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой, стильной мебелью и бытовой техникой. Концепция интерьера в современном стиле создает роскошный образ. Структура подчеркивает характер и уравновешенность лотов, которые значительно выделяются на фоне других объектов недвижимости. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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