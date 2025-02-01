ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Cloud Towers

Cloud Towers

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 5, JVT District 2, D19 Street, 30
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 51 м² до 194 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена900 000 AED
от 900 000 AED
от 13 121 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%45 000 AED
При оформлении договора
20%180000 AED
+
4%36000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%360 000 AED
При передаче
20%180 000 AED
После передачи
20%180 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2025
Этажность36
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 900 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Средняя школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр3 км

Описание

Две 29-этажные башни в одном из самых популярных семейных комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT). Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь комфортом не выходя из дома. В состав комплекса входит 447 студий и апартаментов с 1-3 спальнями. Все лоты с балконами и ландшафтными садами, откуда открываются потрясающие виды на Plum и горизонт Дубая.

Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: тренажерный зал, бассейн и паркинг. На территории района большой выбор объектов инфраструктуры: супермаркеты F Mart, Safestway Supermarket и Triangle Supermarket, детский сад Jumeirah, школа Sunmarke, медицинский комплекс Springs, фитнес-центр Casa Del Swole, SPA- и салоны красоты The Dollie Sisters, Chi Nail Spa и Gladys Beauty Salon. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на пересечении Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечит легкий и быстрый доступ ко всем востребованным локациям Дубая. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 20-30 минут. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой, стильной мебелью и бытовой техникой. Концепция интерьера в современном стиле создает роскошный образ. Структура подчеркивает характер и уравновешенность лотов, которые значительно выделяются на фоне других объектов недвижимости. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
51 - 78
900 000 - 1 214 421
14 098 - 17 764
2 спальни
139 - 141
1 943 502 - 1 988 793
13 740 - 14 225
3 спальни
192 - 194
2 551 023 - 2 624 372
13 121 - 13 647

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 5, JVT District 2, D19 Street, 30