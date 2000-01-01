Описание

Элегантный жилой комплекс в районе Business Bay. Продуманный дизайн и качественные материалы апарт-комплекса Century создают уютную и гостеприимную атмосферу. Просторные и функциональные планировки жилых пространств превращают их в идеальное место для жизни и отдыха. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой и полностью меблированы. Панорамные окна наполняют дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, лаунж-зона, сауна, отдельные бассейны для взрослых и детей. Инфраструктура района Business Bay – это динамичное комьюнити Дубая, расположенный вдоль Dubai Canal и в непосредственной близости от главных достопримечательностей: Burj Khalifa, Souq Al Bahar и Dubai Mall. Сообщество является деловым центром города. Однако, здесь также есть вся необходимая инфраструктура для жизни: магазины, кафе, аптеки, медицинские клиники и образовательные учреждения. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Ras Al Khor Road, по которому за 5 минут можно добраться до Business Bay Marina, за 7 минут – до Burj Khalifa и Dubai Mall, за 8 минут – до Museum of the Future, за 17 минут – до Burj Al Arab и Palm Jumeirah. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.