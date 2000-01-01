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Century

Burj Binghatti by Jacob & Co, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
AMBS Real Estate Development
Площадь
от 65 м² до 108 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 443 592 AEDот 18 869 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче
20%
После передачи
40%
Период рассрочки
24 месяца
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.5 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
65 – 70
1 443 592 – 1 605 204
21 932 – 22 653
2 спальни
103 – 108
1 948 433 – 2 107 895
18 869 – 19 507

Описание

Элегантный жилой комплекс в районе Business Bay. Продуманный дизайн и качественные материалы апарт-комплекса Century создают уютную и гостеприимную атмосферу. Просторные и функциональные планировки жилых пространств превращают их в идеальное место для жизни и отдыха. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой и полностью меблированы. Панорамные окна наполняют дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, лаунж-зона, сауна, отдельные бассейны для взрослых и детей. Инфраструктура района Business Bay – это динамичное комьюнити Дубая, расположенный вдоль Dubai Canal и в непосредственной близости от главных достопримечательностей: Burj Khalifa, Souq Al Bahar и Dubai Mall. Сообщество является деловым центром города. Однако, здесь также есть вся необходимая инфраструктура для жизни: магазины, кафе, аптеки, медицинские клиники и образовательные учреждения. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Ras Al Khor Road, по которому за 5 минут можно добраться до Business Bay Marina, за 7 минут – до Burj Khalifa и Dubai Mall, за 8 минут – до Museum of the Future, за 17 минут – до Burj Al Arab и Palm Jumeirah. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Burj Binghatti by Jacob & Co, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
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