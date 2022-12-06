Central Park Plaza

В комплексе представлены апартаменты с 1-4 спальнями, таунхаусы и 3-уровневые пентхаусы. Все лоты с панорамными окнами, которые делают внутреннее пространство светлее и визуально больше. Такой дизайнерский подход соединяет интерьер с внешним окружением и создает приятную атмосферу. На территории сообщества находятся бассейны и водные игровые площадки, детская площадка, беговая дорожка, парк для собак, многофункциональные игровые и спортивные лужайки, теннисные корты и корты для сквоша, баскетбольная площадка, место для катания на коньках, игровые столы, открытый тренажерный зал и фитнес-центр, SPA-салон, сауна, зоны для занятий йогой и медитацией, рестораны и розничные магазины, залы для проведения мероприятий, игровая комната, павильоны для пикника, зоны барбекю на открытом воздухе. В пределах 10 минут на автомобиле находятся медицинские центры Valiant Clinic & Hospital, Smart Salem Medical Fitness Center и American Hospital Jumeirah Clinic, торговый центр City Walk, университет Canadian University Dubai, аптека LIFE Pharmacy — Nature's, супермаркеты Carrefour Market и Neels Grocery, детский сад Westfield Nursery, школа Al Raya Girl's School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Madina Street и Al Multaqa Street, что позволяет быстро добраться доехать до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.

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