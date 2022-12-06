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Central Park Plaza

United Arab Emirates, Dubai, Al Multaqa Street, 100F
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикMeraas Development LLC
Площадьот 670 м² до 877 м²
Количество спален5
Стартовая цена31 716 000 AED
от 31 716 000 AED
от 45 085 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%6 343 200 AED
При оформлении договора
4%1268640 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%15 858 000 AED
При передаче
30%9 514 800 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовПентхаус
Стоимостьот 31 716 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр850 м
Метро1 км

Описание

Заключительная фаза строительства в урбанистическом квартале City Walk, который может похвастаться непревзойденным выбором удобств для активного образа жизни. Откройте для себя место, где городская энергия сочетается с эксклюзивной роскошью.

В комплексе представлены апартаменты с 1-4 спальнями, таунхаусы и 3-уровневые пентхаусы. Все лоты с панорамными окнами, которые делают внутреннее пространство светлее и визуально больше. Такой дизайнерский подход соединяет интерьер с внешним окружением и создает приятную атмосферу. На территории сообщества находятся бассейны и водные игровые площадки, детская площадка, беговая дорожка, парк для собак, многофункциональные игровые и спортивные лужайки, теннисные корты и корты для сквоша, баскетбольная площадка, место для катания на коньках, игровые столы, открытый тренажерный зал и фитнес-центр, SPA-салон, сауна, зоны для занятий йогой и медитацией, рестораны и розничные магазины, залы для проведения мероприятий, игровая комната, павильоны для пикника, зоны барбекю на открытом воздухе. В пределах 10 минут на автомобиле находятся медицинские центры Valiant Clinic & Hospital, Smart Salem Medical Fitness Center и American Hospital Jumeirah Clinic, торговый центр City Walk, университет Canadian University Dubai, аптека LIFE Pharmacy — Nature's, супермаркеты Carrefour Market и Neels Grocery, детский сад Westfield Nursery, школа Al Raya Girl's School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Madina Street и Al Multaqa Street, что позволяет быстро добраться доехать до любой точки города. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
5 спален
670 - 877
31 716 000 - 39 560 000
45 085 - 47 337

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Al Multaqa Street, 100F