Butterfly Towers by Alsayyah Group

2/1, Dubai Science Park Street, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Alsayyah Group
Площадь
от 37 м² до 125 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 225 368 $от 4 777 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
40%
Период рассрочки после сдачи объекта
60 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37
225 368
5 946
1 спальня
77
386 272
5 004
2 спальни
125
599 177
4 777
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Два изысканных жилых здания в районе Arjan. Изолированные стеклянные и алюминиевые панели фасада создают впечатляющий архитектурный облик жилого комплекса Butterfly Towers. Интерьеры тщательно продуманы и созданы с особым вниманием к деталям, которые дарят ощущение уюта и домашнего тепла. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами, просторными балконами. - Инфраструктура комплекса включает: 2 полностью оборудованных тренажерных зала, пространство для йоги, беговую дорожку, детскую игровую площадку, раздельные бассейны для взрослых и детей, библиотеку, сауну, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Благодаря расположению проекта вблизи дороги Umm Suqeim Street, которая соединяется с крупным шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, можно легко добраться до ключевых локаций города. Дорога до торгового центра Dubai Hills Mall, Dubai Butterfly Garden и Dubai Miracle Garden займет – 5 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 15 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
2/1, Dubai Science Park Street, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Средняя школа1 км
Магазин700 м
Медицинский центр600 м
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
