Belmont Park by MAK

Описание

Философия современной роскоши в сочетании с классической элегантностью. Премиальный клубный дом Belmont Park — это эксклюзивная серия из 61 резиденции в районе Nad Al Sheba. Комплекс предлагает апартаменты и дуплексы с 1, 2 и 3 спальнями для молодых специалистов, семей с детьми и инвесторов. Ключевые особенности — Элитная отделка из натуральных материалов в теплой палитре с золотыми акцентами. Оборудование от ведущих мировых брендов Miele, Schneider Electric, Villeroy & Boch и Gessi. — Передовая интеграция искусственного интеллекта в повседневную жизнь: дверные замки с автоматической идентификацией резидентов, циркадное освещение, персонализированные ароматические диффузоры, умный контроль музыки и погодные дисплеи в реальном времени. — Wellness-инфраструктура включает тренажерный зал с технологиями ИИ, бассейн на крыше, плавучий кинотеатр, корт для падела, дзен-сад, палубу для йоги, сауну, криотерапию, студию пилатеса, детскую игровую площадку и зону для барбекю. — Панорамные виды на Burj Khalifa, Meydan Racecourse, поле для гольфа и живописные ландшафты с озерами. Преимущества расположения Проект расположен в сердце Nad Al Sheba, рядом со всемирно известной гоночной трассой. Близость к основным транспортным артериям Дубая обеспечивает отличную транспортную доступность к ключевым достопримечательностям города. Путь до Dubai Design District, Business Bay и Downtown Dubai составит 8-12 минут. Дорога до Creek Harbour, DIFC, Mall of Emirates, Burj Al Arab, Palm Jumeirah и Dubai Marina займет 15-20 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится всего в 16 минутах на транспорте.