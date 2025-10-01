Azure by Lapis

Каталог
7, Al Yaquot Square, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
Lapis Properties LLC
Площадь
от 37 м² до 120 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 217 806 $от 4 058 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
55%
После сдачи объекта
25%
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Старт продаж4 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность40
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37
217 806
5 861
1 спальня
73
367 547
5 008
2 спальни
120
490 063
4 058
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Azure – это новая жилая башня, которая элегантно возвышается над чистой береговой линией Al Marjan Island. Солнце и воздух будто становятся частью ее интерьеров, а панорамы залива из окон апартаментов выглядят как естественное продолжение внутреннего пространства. Ключевые особенности – Светлая чистовая отделка, панорамные окна и просторные балконы/террасы. – В апартаментах установлены встроенные кухни и продуманные системы хранения. – Для отдыха у воды резидентам доступны инфинити-бассейн, солнечная терраса и отдельный детский бассейн. – Тем, кто поддерживает форму, подойдут крытый и открытый тренажерные залы, пространства для йоги и дорожки для джоггинга. – Любители командных активностей могут воспользоваться площадкой для пляжного волейбола. – Для семейных выходных есть детская площадка и интерактивные «танцующие» фонтаны, также имеется кинотеатр под открытым небом. – Для встреч с друзьями подойдут общие лаунж-зоны, бильярдная, BBQ-террасы и панорамный сад на крыше. – На территории предусмотрен многофункциональный зал для работы и встреч. Преимущества расположения Дорога Al Marjan Island Boulevard связана с Sheikh Mohammed bin Salem Road, выезды занимают минимум времени. Основными способами передвижения являются такси и личный автомобиль; также есть доступ к водному транспорту. За 3 минуты можно добраться до Leptis Fresh Supermarket и за 6 – до Al Marjan Island Beach Ave. До Ras Al Khaimah International Airport дорога займет около 30 минут и примерно 1 час – до Dubai International Airport.

Локация

На карте
7, Al Yaquot Square, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море600 м
Средняя школа2 км
Магазин500 м
Медицинский центр15 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Волейбольный корт
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса
