Azure by Lapis

Описание

Azure – это новая жилая башня, которая элегантно возвышается над чистой береговой линией Al Marjan Island. Солнце и воздух будто становятся частью ее интерьеров, а панорамы залива из окон апартаментов выглядят как естественное продолжение внутреннего пространства. Ключевые особенности – Светлая чистовая отделка, панорамные окна и просторные балконы/террасы. – В апартаментах установлены встроенные кухни и продуманные системы хранения. – Для отдыха у воды резидентам доступны инфинити-бассейн, солнечная терраса и отдельный детский бассейн. – Тем, кто поддерживает форму, подойдут крытый и открытый тренажерные залы, пространства для йоги и дорожки для джоггинга. – Любители командных активностей могут воспользоваться площадкой для пляжного волейбола. – Для семейных выходных есть детская площадка и интерактивные «танцующие» фонтаны, также имеется кинотеатр под открытым небом. – Для встреч с друзьями подойдут общие лаунж-зоны, бильярдная, BBQ-террасы и панорамный сад на крыше. – На территории предусмотрен многофункциональный зал для работы и встреч. Преимущества расположения Дорога Al Marjan Island Boulevard связана с Sheikh Mohammed bin Salem Road, выезды занимают минимум времени. Основными способами передвижения являются такси и личный автомобиль; также есть доступ к водному транспорту. За 3 минуты можно добраться до Leptis Fresh Supermarket и за 6 – до Al Marjan Island Beach Ave. До Ras Al Khaimah International Airport дорога займет около 30 минут и примерно 1 час – до Dubai International Airport.