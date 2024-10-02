AZIZI Riviera Commercial

Описание

Перспективные коммерческие помещения от Azizi Developments – надежного застройщика, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Объекты находятся на территории жилого комплекса и сочетают в себе современные дизайнерские решения и стратегическое расположение, в одном из популярных районов Дубая – Meydan One, привлекая внимание потенциального клиента. Преимущества расположения Поблизости расположены крупные магистрали Al Khail Road, Meydan Road, Business Bay и Sheikh Zayed Road, которые соединяют эту местность с другими популярными районами города. До крупнейшего торгового центра Dubai Mall, парка Safa Park, медицинских клиник Emirates Hospital Dubai и American Hospital Dubai можно добраться за 10-15 минут. Рядом находятся рестораны Backyard Brunch, Iris, QUBE Sports Bar, Backyard Brunch и Saturday Billy Brunch.