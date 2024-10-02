Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыAZIZI Riviera Commercial

AZIZI Riviera Commercial

63, Azizi Riviera, Al Merkadh, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 7
1 / 7
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 59 м² до 100 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 4 219 000 AEDот 70 472 AED/м²
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2023
Количество корпусов1
Типы лотовМагазин
Стадии строительстваСуществующий

Продажа

Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
59
4 219 000
70 472
60
4 307 000
71 498
81
6 074 000
74 888
100
7 657 000
76 353

Описание

Перспективные коммерческие помещения от Azizi Developments – надежного застройщика, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Объекты находятся на территории жилого комплекса и сочетают в себе современные дизайнерские решения и стратегическое расположение, в одном из популярных районов Дубая – Meydan One, привлекая внимание потенциального клиента. Преимущества расположения Поблизости расположены крупные магистрали Al Khail Road, Meydan Road, Business Bay и Sheikh Zayed Road, которые соединяют эту местность с другими популярными районами города. До крупнейшего торгового центра Dubai Mall, парка Safa Park, медицинских клиник Emirates Hospital Dubai и American Hospital Dubai можно добраться за 10-15 минут. Рядом находятся рестораны Backyard Brunch, Iris, QUBE Sports Bar, Backyard Brunch и Saturday Billy Brunch.

Локация

На карте
63, Azizi Riviera, Al Merkadh, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости о проекте

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
  2. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
Item 1 of 2
КаталогКарта