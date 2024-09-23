Ashley Hills by Town X

Описание

Эстетичный жилой комплекс в динамично развивающемся районе Arjan. Элегантная архитектура и утонченный дизайн интерьеров формируют пространство, наполненное комфортом и теплом. Здесь динамика города гармонично переплетается с зелеными оазисами и развитой инфраструктурой. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой качественной отделкой, кухонными шкафами и гардеробными, выполненными по индивидуальному дизайну, встроенной техникой (холодильник, посудомоечная и стиральная машины, газовая плита, духовой шкаф, вытяжка). - Современные инженерные решения включают систему «умный дом», видеодомофоны, умные замки, энергоэффективную вентиляцию и Wi-Fi в общих зонах. - Резидентам доступны: 2 фитнес-центра с оборудование Technogym, беговые и прогулочные дорожки, пространство для йоги, детская игровая площадка, корты для баскетбола и падел-тенниса, лаунж-зоны, 2 sky-beach-бассейна с регулируемой температурой, терраса для барбекю, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на ключевые магистрали Al Khail Road, Umm Suqeim Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Miracle Garden и Butterfly Garden займет 5 минут, до торгового центра Dubai Hills Mall – 15 минут. За 20 минут можно добраться до районов Palm Jumeirah и Dubai Marina, за 25 минут – до Downtown. Путь до Dubai International Airport составит 30 минут.