Ashley Hills by Town X

Ashley Hills by Town X

Central Tower A, Central Towers, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
TownX Real Estate Development
Площадь
от 45 м² до 135 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 203 942 $от 4 526 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
45 – 55
203 942 – 266 676
4 526 – 4 833
1 спальня
73 – 83
353 584 – 380 326
4 574 – 4 805
2 спальни
106 – 125
543 727 – 610 490
4 871 – 5 107
3 спальни
135
633 812 – 633 886
4 689 – 4 690
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в динамично развивающемся районе Arjan. Элегантная архитектура и утонченный дизайн интерьеров формируют пространство, наполненное комфортом и теплом. Здесь динамика города гармонично переплетается с зелеными оазисами и развитой инфраструктурой. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой качественной отделкой, кухонными шкафами и гардеробными, выполненными по индивидуальному дизайну, встроенной техникой (холодильник, посудомоечная и стиральная машины, газовая плита, духовой шкаф, вытяжка). - Современные инженерные решения включают систему «умный дом», видеодомофоны, умные замки, энергоэффективную вентиляцию и Wi-Fi в общих зонах. - Резидентам доступны: 2 фитнес-центра с оборудование Technogym, беговые и прогулочные дорожки, пространство для йоги, детская игровая площадка, корты для баскетбола и падел-тенниса, лаунж-зоны, 2 sky-beach-бассейна с регулируемой температурой, терраса для барбекю, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на ключевые магистрали Al Khail Road, Umm Suqeim Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Miracle Garden и Butterfly Garden займет 5 минут, до торгового центра Dubai Hills Mall – 15 минут. За 20 минут можно добраться до районов Palm Jumeirah и Dubai Marina, за 25 минут – до Downtown. Путь до Dubai International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа800 м
Магазин500 м
Медицинский центр900 м
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

КаталогКарта