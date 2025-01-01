Каталог
Alder at Park Five by Deyaar

H39 Building, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Deyaar Development Company
Площадь
от 72 м² до 162 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 296 369 $от 3 217 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
35%
При сдаче объекта
55%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
72 – 87
296 369 – 331 401
3 767 – 4 090
2 спальни
111 – 161
438 183 – 520 076
3 217 – 3 927
3 спальни
153 – 162
639 085 – 659 514
4 047 – 4 152
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современное жилое комьюнити в Dubai Production City. В архитектуре здания Alder сочетаются четкие геометрические формы и просторные открытые террасы, которые плавно соединяют внутренние и внешние пространства. Здесь каждая деталь способствует созданию баланса между природой и комфортом. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами, встроенная техника, высокие потолки, панорамные окна. - Инфраструктура комплекса включает три уровня удобств премиум-класса: тренажерный зал, детскую игровую площадку, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зоны, многоцелевая комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на шоссе Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Al Khail Road можно легко добраться до любых ключевых точек города. Дорога до торгового цента City Centre Me’aisem займет 2 минуты, до выставочного комплекса Expo City — 15 минут, до популярной локации Burj Khalifa — 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа2 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
