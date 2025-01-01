Alder at Park Five by Deyaar

Описание

Современное жилое комьюнити в Dubai Production City. В архитектуре здания Alder сочетаются четкие геометрические формы и просторные открытые террасы, которые плавно соединяют внутренние и внешние пространства. Здесь каждая деталь способствует созданию баланса между природой и комфортом. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами, встроенная техника, высокие потолки, панорамные окна. - Инфраструктура комплекса включает три уровня удобств премиум-класса: тренажерный зал, детскую игровую площадку, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зоны, многоцелевая комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на шоссе Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Al Khail Road можно легко добраться до любых ключевых точек города. Дорога до торгового цента City Centre Me’aisem займет 2 минуты, до выставочного комплекса Expo City — 15 минут, до популярной локации Burj Khalifa — 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут.