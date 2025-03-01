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Adhara Star

Marquis 2020 Building, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикAcube Real Estate Development
Площадьот 72 м² до 141 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 233 771 AED
от 1 233 771 AED
от 14 436 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%49351 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%740 262 AED
При передаче
40%493 508 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2025
Старт продаж2 кв. 2023
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 233 771 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км

Описание

Новый эксклюзивный проект, названный в честь яркой звезды Adhara, являет собой настоящее архитектурное чудо и новое слово в определении роскоши и изысканности. Откройте для себя мир элегантности, комфорта и удобства.

В жилой башне на выбор предлагаются светлые просторные апартаменты с 1,2,3 спальнями. Панорамное остекление, высокие потолки и использование в отделке помещений материалов премиум-класса создают эстетичную и экологически безопасную среду. Все апартаменты полностью оборудованы, декорированы и оснащены техникой и сантехникой от ведущих мировых брендов. На тщательно охраняемой и благоустроенной территории жилого комплекса есть все необходимые удобства. Большая лаундж-зона, бассейны для детей и взрослых, BBQ, spa-центр, сауна, кинотеатр, детские игровые зоны и японский чайный сад на крыше. Для любителей активного образа жизни есть беговые дорожки, современный фитнес-центр, баскетбольная площадка и настольный теннис. На первом этаже комплекса расположены магазины, бутики, рестораны и кафе. Для резидентов также доступны круглосуточный консьерж-сервис, автомобильная и велосипедная парковки. Развитая транспортная сеть Близость к основным дорогам Al Khail Road и Sheikh Zayed Road позволяет жителям беспрепятственно перемещаться по городу. За 5 минут можно добраться до одной из самых ярких достопримечательностей Дубая Dubai Miracle Garden & Dubai Butterfly Garden. В 15-ти минутах езды от комплекса расположены Global Village, Palm Jumeirah и Dubai Marina. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International находятся в 20 минутах езды от жилого комплекса. Надежный застройщик Acube Real Estate Development - востребованная компания, предлагающая инновационные и передовые решения. Является стратегическим партнером ведущих предприятий ОАЭ. Комплексные решения Acube по развитию недвижимости направлены на повышение качества жизни и изменение мышления. Обладая глубоким пониманием того, что нужно как домовладельцам, так и инвесторам, этот застройщик предлагает разнообразное портфолио крупных и небольших проектов по всему Дубаю.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
72 - 80
1 233 771 - 1 290 214
15 939 - 17 048
2 спальни
114 - 115
1 654 914 - 1 787 307
14 436 - 15 435
3 спальни
141 - 141
2 084 744 - 2 084 744
14 760 - 14 760

Инфраструктура

Marquis 2020 Building, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Adhara Star