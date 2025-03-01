Adhara Star

В жилой башне на выбор предлагаются светлые просторные апартаменты с 1,2,3 спальнями. Панорамное остекление, высокие потолки и использование в отделке помещений материалов премиум-класса создают эстетичную и экологически безопасную среду. Все апартаменты полностью оборудованы, декорированы и оснащены техникой и сантехникой от ведущих мировых брендов. На тщательно охраняемой и благоустроенной территории жилого комплекса есть все необходимые удобства. Большая лаундж-зона, бассейны для детей и взрослых, BBQ, spa-центр, сауна, кинотеатр, детские игровые зоны и японский чайный сад на крыше. Для любителей активного образа жизни есть беговые дорожки, современный фитнес-центр, баскетбольная площадка и настольный теннис. На первом этаже комплекса расположены магазины, бутики, рестораны и кафе. Для резидентов также доступны круглосуточный консьерж-сервис, автомобильная и велосипедная парковки. Развитая транспортная сеть Близость к основным дорогам Al Khail Road и Sheikh Zayed Road позволяет жителям беспрепятственно перемещаться по городу. За 5 минут можно добраться до одной из самых ярких достопримечательностей Дубая Dubai Miracle Garden & Dubai Butterfly Garden. В 15-ти минутах езды от комплекса расположены Global Village, Palm Jumeirah и Dubai Marina. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International находятся в 20 минутах езды от жилого комплекса. Надежный застройщик Acube Real Estate Development - востребованная компания, предлагающая инновационные и передовые решения. Является стратегическим партнером ведущих предприятий ОАЭ. Комплексные решения Acube по развитию недвижимости направлены на повышение качества жизни и изменение мышления. Обладая глубоким пониманием того, что нужно как домовладельцам, так и инвесторам, этот застройщик предлагает разнообразное портфолио крупных и небольших проектов по всему Дубаю.

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