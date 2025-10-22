с 22.10.2025 10:00 до 22.10.2025 11:00
Онлайн
Инструменты и AI помощник на платформе HOUSEBOOK
Спикер: Ксения Долгая, Директор по развитию IT платформы HouseBook
На нашем вебинаре мы обсудим:
Возможности платформы и функционал подбора объектов по странам;
AI помощник — познакомьтесь с инновационными технологиями, которые упростят вашу работу и сделают её более эффективной;
Личный кабинет партнера и создание заявки — все секреты удобного взаимодействия с платформой;
Новости платформы;
Ближайшие обновления;
Присоединяйтесь, чтобы улучшить свои навыки и быть в курсе современных инструментов в сфере международной брокерской деятельности!
