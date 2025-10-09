с 09.10.2025 10:00 до 09.10.2025 11:00
Онлайн
Закулисье Housebook: офисы партнеров
«Офис-тур с партнерами Housebook». Мы покажем, как устроена глобальная сеть Housebook изнутри: офисы, команды, локации и реальные люди, которые работают с вашими клиентами.
Турция-Фамагуста
— Потенциал рынка и доходность 14–18%
— Недвижимость от $100 000 открывает путь к ВНЖ
Дубай
— Первичка vs вторичка: где реальная прибыль
— Ипотека, аренда, рассрочка: как финансируются сделки
Азербайджан
— Почему Азербайджан становится новым инвестиционным направлением
— Как выбрать надежного партнера и девелопера в стране
Таиланд
— Как работает рынок в рамках программы Thailand 4.0
— Freehold и Leasehold: что выбрать инвестору