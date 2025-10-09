Каталог
с 09.10.2025 10:00 до 09.10.2025 11:00
Онлайн

Закулисье Housebook: офисы партнеров

«Офис-тур с партнерами Housebook». Мы покажем, как устроена глобальная сеть Housebook изнутри: офисы, команды, локации и реальные люди, которые работают с вашими клиентами.


Турция-Фамагуста

 — Потенциал рынка и доходность 14–18%

 — Недвижимость от $100 000 открывает путь к ВНЖ


Дубай

 — Первичка vs вторичка: где реальная прибыль

 — Ипотека, аренда, рассрочка: как финансируются сделки


Азербайджан

 — Почему Азербайджан становится новым инвестиционным направлением

 — Как выбрать надежного партнера и девелопера в стране


Таиланд

 — Как работает рынок в рамках программы Thailand 4.0

 — Freehold и Leasehold: что выбрать инвестору


