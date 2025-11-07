Каталог
с 07.11.2025 12:00 до 07.11.2025 13:00
Онлайн

Инвестиции, инвестиционная аренда и жизнь в ТРСК

Спикер: Алла Гурбуз, управляющий партнер Housebook в ТРСК


Мы обсудим:

  • Инвестиционные возможности ТРСК: Узнайте о выгодных перспективах на основе реального проекта.  
  • Жизнь в ТРСК: Погрузитесь в атмосферу острова с выездом на проект.  
  • Внутренняя отделка квартир: Получите советы по отделке для успешной аренды недвижимости.
  • Аренда как ценный инвестиционный продукт: Поймете, почему аренда — это один из лучших активов для инвесторов.  
  • Семейные инвестиции: Обсудим, как совместные инвестиции могут помочь достигнуть финансовых целей.
