с 07.11.2025 12:00 до 07.11.2025 13:00
Онлайн
Инвестиции, инвестиционная аренда и жизнь в ТРСК
Спикер: Алла Гурбуз, управляющий партнер Housebook в ТРСК
Мы обсудим:
- Инвестиционные возможности ТРСК: Узнайте о выгодных перспективах на основе реального проекта.
- Жизнь в ТРСК: Погрузитесь в атмосферу острова с выездом на проект.
- Внутренняя отделка квартир: Получите советы по отделке для успешной аренды недвижимости.
- Аренда как ценный инвестиционный продукт: Поймете, почему аренда — это один из лучших активов для инвесторов.
- Семейные инвестиции: Обсудим, как совместные инвестиции могут помочь достигнуть финансовых целей.
