с 27.11.2025 11:00 до 27.11.2025 12:00
Онлайн
«Оман: стратегия брокера»
Что обсудим на эфире?
– Почему внимание инвесторов смещается из Дубая в Маскат и как брокеру успеть к росту.
– Ключевые игроки, проекты Vision 2040, логика государственного развития
– Особенности договоров аренды на 99 лет, escrow-механизмы и нюансы
– Доходность, налогообложение, комиссии и реальная маржа брокера
– Как брокеру построить стратегию присутствия: партнёрства, воронка, локальный нетворк.
Спикер: Василий Фетисов - CEO, Управляющий партнер проекта Housebook в ОАЭ