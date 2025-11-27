«Оман: стратегия брокера»

Что обсудим на эфире?

– Почему внимание инвесторов смещается из Дубая в Маскат и как брокеру успеть к росту.

– Ключевые игроки, проекты Vision 2040, логика государственного развития

– Особенности договоров аренды на 99 лет, escrow-механизмы и нюансы

– Доходность, налогообложение, комиссии и реальная маржа брокера

– Как брокеру построить стратегию присутствия: партнёрства, воронка, локальный нетворк.

Спикер: Василий Фетисов - CEO, Управляющий партнер проекта Housebook в ОАЭ



