с 22.10.2025 13:00 до 22.10.2025 14:00
Онлайн

Эфир про брокер-тур в Таиланде

Спикер: Виолетта Гришина, директор по маркетингу платформы Housebook


На эфире обсудим:

  • Какие проекты и девелоперы сейчас формируют рынок Таиланда — и где уже выросла доходность.
  • Что дает участие: контакты, партнерства, контент — и как все это превращается в реальные продажи.
  • Почему в 2025 году важно быть не просто брокером а частью международного комьюнити.
  • Как выглядит день участника тура: форум, съемки, пляж и сделки — в одном расписании.
