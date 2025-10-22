с 22.10.2025 13:00 до 22.10.2025 14:00
Онлайн
Эфир про брокер-тур в Таиланде
Спикер: Виолетта Гришина, директор по маркетингу платформы Housebook
На эфире обсудим:
- Какие проекты и девелоперы сейчас формируют рынок Таиланда — и где уже выросла доходность.
- Что дает участие: контакты, партнерства, контент — и как все это превращается в реальные продажи.
- Почему в 2025 году важно быть не просто брокером — а частью международного комьюнити.
- Как выглядит день участника тура: форум, съемки, пляж и сделки — в одном расписании.
