с 27.10.2025 07:00 до 27.10.2025 08:00
Онлайн

Жизнь у моря: как переехать и купить недвижимость в Таиланде без стресса

Спикер: Ксения Васина, представитель Housebook в Таиланде, ведущий менеджер по продажам в Next Point.


На вебинаре мы обсудим:


  • Карта спокойной релокации в Таиланд: 5 блоков, которые закроют 100% ваших типовых запросов.  
  • Визы: основания, сроки, документы — всё, что нужно знать для легального проживания.  
  • Районы: доступ к пляжам, медицинским учреждениям и сервисам — выберите лучшее место для жизни!  
  • Школы: программы, набор, логистика — обеспечьте качественное образование для ваших детей.  
  • Быт: аренда, коммунальные услуги, связь и транспорт — как организовать комфортную жизнь на новом месте.  
  • Покупка недвижимости: freehold/leasehold, платежи, регистрация — все нюансы, которые помогут вам стать владельцем жилья в Таиланде.
