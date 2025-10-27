с 27.10.2025 07:00 до 27.10.2025 08:00
Онлайн
Жизнь у моря: как переехать и купить недвижимость в Таиланде без стресса
Спикер: Ксения Васина, представитель Housebook в Таиланде, ведущий менеджер по продажам в Next Point.
На вебинаре мы обсудим:
- Карта спокойной релокации в Таиланд: 5 блоков, которые закроют 100% ваших типовых запросов.
- Визы: основания, сроки, документы — всё, что нужно знать для легального проживания.
- Районы: доступ к пляжам, медицинским учреждениям и сервисам — выберите лучшее место для жизни!
- Школы: программы, набор, логистика — обеспечьте качественное образование для ваших детей.
- Быт: аренда, коммунальные услуги, связь и транспорт — как организовать комфортную жизнь на новом месте.
- Покупка недвижимости: freehold/leasehold, платежи, регистрация — все нюансы, которые помогут вам стать владельцем жилья в Таиланде.
