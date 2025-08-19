Готовые комплексы на острове Пхукет: начните зарабатывать уже в этом сезоне!

Спикер: Виктор Гармашев, руководитель отдела продаж Housebook в Таиланде





Хотите узнать, сколько может приносить квартира на Пхукете в год? Задумываетесь о выгодных инвестициях в курортном районе? Приглашаем вас на наш вебинар, где мы подробно обсудим:





Потенциальный доход от аренды недвижимости на Пхукете;

Почему именно этот курортный район становится все более привлекательным для инвесторов;

Что такое зимовка в теплой стране и как она может изменить жизнь ваших клиентов.





Не упустите возможность получить ценные знания и советы от экспертов! Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир выгодных инвестиций в недвижимость!