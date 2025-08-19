с 19.08.2025 9:00 до 19.08.2025 10:00
Онлайн
Готовые комплексы на острове Пхукет: начните зарабатывать уже в этом сезоне!
Спикер: Виктор Гармашев, руководитель отдела продаж Housebook в Таиланде
Хотите узнать, сколько может приносить квартира на Пхукете в год? Задумываетесь о выгодных инвестициях в курортном районе? Приглашаем вас на наш вебинар, где мы подробно обсудим:
- Потенциальный доход от аренды недвижимости на Пхукете;
- Почему именно этот курортный район становится все более привлекательным для инвесторов;
- Что такое зимовка в теплой стране и как она может изменить жизнь ваших клиентов.
Не упустите возможность получить ценные знания и советы от экспертов! Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир выгодных инвестиций в недвижимость!