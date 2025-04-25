25.04.2025
Срок действия c 25.04.2025 по 31.07.2025
Двухэтажный пентхаус на Palm Jumeirah: готовый ЖК в лучшей локации!
Редкое предложение на рынке вторичного жилья в самом сердце Пальмы Джумейра: пентхаус, идеальный как для комфортной жизни здесь и сейчас, так и для стратегии флиппинга с целью выгодной перепродажи.
Ключевые особенности:
- Двухуровневый пентхаус
- 4 спальни
- Комната для персонала
- 486,5 кв.м.
- 3 парковочных места
- Вид на парк
- Доступ на лучший пляж Palm Jumeirah с лазурной водой в 2 мин от ЖК
- Удобный въезд и выезд
- Большой парк с беговыми и прогулочными дорожками, спортивными и детскими площадками
- Кафе и рестораны в пешей доступности
- Отсутствие пробок
- Супермаркеты и Нахилл Молл в 5 мин
- Детские развивающие центры, школы и лучшие университеты Дубая в 5-7 мин езды
Цена: 2,99 млн $ (возможен торг)
Для тех, кто заинтересовался, но еще сомневается, напоминаем: стоимость объектов в этом районе растет ежемесячно! Узнайте больше деталей у нашего менеджера VIP-проектов Ирины в Whatsapp 📞