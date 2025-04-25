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ГлавнаяАкцииДвухэтажный пентхаус на Palm Jumeirah: готовый ЖК в лучшей локации!
25.04.2025
Срок действия c 25.04.2025 по 31.07.2025

Двухэтажный пентхаус на Palm Jumeirah: готовый ЖК в лучшей локации!

Двухэтажный пентхаус на Palm Jumeirah: готовый ЖК в лучшей локации!
Редкое предложение на рынке вторичного жилья в самом сердце Пальмы Джумейра: пентхаус, идеальный как для комфортной жизни здесь и сейчас, так и для стратегии флиппинга с целью выгодной перепродажи. 


Ключевые особенности:

  • Двухуровневый пентхаус
  • 4 спальни
  • Комната для персонала
  • 486,5 кв.м.
  • 3 парковочных места
  • Вид на парк
  • Доступ на лучший пляж Palm Jumeirah с лазурной водой в 2 мин от ЖК
  • Удобный въезд и выезд
  • Большой парк с беговыми и прогулочными дорожками, спортивными и детскими площадками
  • Кафе и рестораны в пешей доступности
  • Отсутствие пробок
  • Супермаркеты и Нахилл Молл в 5 мин
  • Детские развивающие центры, школы и лучшие университеты Дубая в 5-7 мин езды


Цена: 2,99 млн $ (возможен торг)


Для тех, кто заинтересовался, но еще сомневается, напоминаем: стоимость объектов в этом районе растет ежемесячно! Узнайте больше деталей у нашего менеджера VIP-проектов Ирины в Whatsapp 📞


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