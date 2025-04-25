Двухэтажный пентхаус на Palm Jumeirah: готовый ЖК в лучшей локации!

Редкое предложение на рынке вторичного жилья в самом сердце Пальмы Джумейра: пентхаус, идеальный как для комфортной жизни здесь и сейчас, так и для стратегии флиппинга с целью выгодной перепродажи.





Ключевые особенности:

Двухуровневый пентхаус

4 спальни

Комната для персонала

486,5 кв.м.

3 парковочных места

Вид на парк

Доступ на лучший пляж Palm Jumeirah с лазурной водой в 2 мин от ЖК

Удобный въезд и выезд

Большой парк с беговыми и прогулочными дорожками, спортивными и детскими площадками

Кафе и рестораны в пешей доступности

Отсутствие пробок

Супермаркеты и Нахилл Молл в 5 мин

Детские развивающие центры, школы и лучшие университеты Дубая в 5-7 мин езды





Цена: 2,99 млн $ (возможен торг)





Для тех, кто заинтересовался, но еще сомневается, напоминаем: стоимость объектов в этом районе растет ежемесячно! Узнайте больше деталей у нашего менеджера VIP-проектов Ирины в Whatsapp 📞



