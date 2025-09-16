Билеты в Таиланд и проживание в подарок
Специальная акция: при продаже 3-х квартир до 15 ноября в ЖК NEXT Point Condominium на Пхукете вы и ваши клиенты получите билеты в Таиланд и оплату проживания в подарок!
Для клиентов:
- Бесплатный перелет в Таиланд
- Проживание на Пхукете — в подарок от застройщика
Для вас — не только комиссия по этим сделкам, но и путешествие с нами:
- Билеты на Housebook Camp Thailand 2025 22-30 ноября (подробности по ссылке)
- Авиабилеты до Пхукета и обратно
- Проживание в отеле на весь период брокер-тура
Next Point Condominium — новый жилой комплекс на Пхукете (район Раваи). Современные апартаменты и пентхаусы с панорамными окнами и видами на море и тропики.
✔ Цены от $99 700
✔ Гарантированный доход — 6% годовых на 3 года
✔ Прогноз роста стоимости: +40% к сдаче (1 кв. 2028)
✔ Итальянская мебель и техника европейских брендов
✔ Пентхаусы с потолками 3,2 м, личным лифтом и сервисом 24/7
В комплексе:
— 4 бассейна (включая infinity-бассейн на крыше с видом на море)
— Rooftop-бар, ресторан, кинотеатр под открытым небом
— Фитнес, йога-зоны, спа, коворкинг
— Детский клуб, подземный паркинг с зарядками
Дополнительные бонусы для покупателей:
1. Медицинская страховка на двоих на 2 года
2. Или пенсионная виза с сопровождением (50+)
3. Скидка 5% при 100% оплате
Next Point Condominium — жилой комплекс для жизни и инвестиций на Пхукете. Инвестируйте сегодня — живите у моря и зарабатывайте на аренде.