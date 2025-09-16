Билеты в Таиланд и проживание в подарок

Специальная акция: при продаже 3-х квартир до 15 ноября в ЖК NEXT Point Condominium на Пхукете вы и ваши клиенты получите билеты в Таиланд и оплату проживания в подарок!





Для клиентов:

Бесплатный перелет в Таиланд

Проживание на Пхукете — в подарок от застройщика





Для вас — не только комиссия по этим сделкам, но и путешествие с нами:

Билеты на Housebook Camp Thailand 2025 22-30 ноября (подробности по ссылке )

по ссылке Авиабилеты до Пхукета и обратно

Проживание в отеле на весь период брокер-тура





Next Point Condominium — новый жилой комплекс на Пхукете (район Раваи). Современные апартаменты и пентхаусы с панорамными окнами и видами на море и тропики.

✔ Цены от $99 700

✔ Гарантированный доход — 6% годовых на 3 года

✔ Прогноз роста стоимости: +40% к сдаче (1 кв. 2028)

✔ Итальянская мебель и техника европейских брендов

✔ Пентхаусы с потолками 3,2 м, личным лифтом и сервисом 24/7









В комплексе:

— 4 бассейна (включая infinity-бассейн на крыше с видом на море)

— Rooftop-бар, ресторан, кинотеатр под открытым небом

— Фитнес, йога-зоны, спа, коворкинг

— Детский клуб, подземный паркинг с зарядками









Дополнительные бонусы для покупателей:

1. Медицинская страховка на двоих на 2 года

2. Или пенсионная виза с сопровождением (50+)

3. Скидка 5% при 100% оплате





Next Point Condominium — жилой комплекс для жизни и инвестиций на Пхукете. Инвестируйте сегодня — живите у моря и зарабатывайте на аренде.







