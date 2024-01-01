The Autograph X Series

The Autograph X SeriesUnited Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 10, 19 Street, 1/2
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Кол-во машиномест
- Средняя школа
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Площадка для барбекю
- Магазины
- Ресторан / Кафе
- Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Новый проект в самом сердце Дубая, в одном из самых популярных семейных комьюнити JVC. Наслаждайтесь размеренным образом жизни, отдыхайте в кругу друзей и откройте для себя современные удобства международного уровня. На выбор представлена роскошная коллекция таунхаусов с 3 спальнями, обращенных к пышным пейзажам парка. Вдохновляющая архитектура и роскошные элементы отделки создают атмосферу для возвышенного образа жизни.
Особое место в проекте уделено озеленению территории, благодаря которому жители и их гости смогут наслаждаться пикником, прогулками и отдыхом на свежем воздухе. В пешей доступности находятся школа JSS International School, чуть дальше – аптека Aster Pharmacy 205, супермаркеты Bazaar Gourmet и VIVA Supermarket - JVC. В 15-20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 15 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в 7 минутах от Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах от дома. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект включает стеклянный фасад с инновационными технологиями. Двойной потолок высотой 7,4 метра делает окружающее жилое пространство по-настоящему уникальным. Надежный застройщик Green Group – компания, которая с 2013 года занимается разработкой и строительством жилой и коммерческой недвижимости в ОАЭ. Застройщик создает проекты, в которых особое внимание уделяет современным технологиям и эко-системам.