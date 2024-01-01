The Autograph X Series

Особое место в проекте уделено озеленению территории, благодаря которому жители и их гости смогут наслаждаться пикником, прогулками и отдыхом на свежем воздухе. В пешей доступности находятся школа JSS International School, чуть дальше – аптека Aster Pharmacy 205, супермаркеты Bazaar Gourmet и VIVA Supermarket - JVC. В 15-20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 15 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в 7 минутах от Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах от дома. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект включает стеклянный фасад с инновационными технологиями. Двойной потолок высотой 7,4 метра делает окружающее жилое пространство по-настоящему уникальным. Надежный застройщик Green Group – компания, которая с 2013 года занимается разработкой и строительством жилой и коммерческой недвижимости в ОАЭ. Застройщик создает проекты, в которых особое внимание уделяет современным технологиям и эко-системам.

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