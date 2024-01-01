ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - The Autograph X Series

The Autograph X Series

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 10, 19 Street, 1/2
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикGreen Properties Development
Площадьот 236 м² до 242 м²
Количество спален3
Стартовая цена3 750 819 AED
от 3 750 819 AED
от 15 439 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
35%1 312 787 AED
При оформлении договора
4%150033 AED
При передаче
65%2 438 032 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов4
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2024
Старт продаж4 кв. 2023
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 750 819 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Парковка
  • Кол-во машиномест
Для детей
  • Средняя школа
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт290 м
Средняя школа210 м
Магазин350 м
Медицинский центр6 км

Описание

Новый проект в самом сердце Дубая, в одном из самых популярных семейных комьюнити JVC. Наслаждайтесь размеренным образом жизни, отдыхайте в кругу друзей и откройте для себя современные удобства международного уровня. На выбор представлена роскошная коллекция таунхаусов с 3 спальнями, обращенных к пышным пейзажам парка. Вдохновляющая архитектура и роскошные элементы отделки создают атмосферу для возвышенного образа жизни.

Особое место в проекте уделено озеленению территории, благодаря которому жители и их гости смогут наслаждаться пикником, прогулками и отдыхом на свежем воздухе. В пешей доступности находятся школа JSS International School, чуть дальше – аптека Aster Pharmacy 205, супермаркеты Bazaar Gourmet и VIVA Supermarket - JVC. В 15-20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 15 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в 7 минутах от Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах от дома. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект включает стеклянный фасад с инновационными технологиями. Двойной потолок высотой 7,4 метра делает окружающее жилое пространство по-настоящему уникальным. Надежный застройщик Green Group – компания, которая с 2013 года занимается разработкой и строительством жилой и коммерческой недвижимости в ОАЭ. Застройщик создает проекты, в которых особое внимание уделяет современным технологиям и эко-системам.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
236 - 242
3 750 819 - 3 750 819
15 439 - 15 858

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 10, 19 Street, 1/2