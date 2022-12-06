Skyline of Arjan

На территории созданы все условия для жизни и отдыха: открытая лаунж-зона, бизнес-центр, симулятор гольфа, кинотеатр, детский сад и игровая площадка, крытый и открытый тренажерные залы, SPA-салон, бассейны, ресторанный дворик. На первом уровне расположена торговая галерея площадью 11 150 м². В пределах 10 минут на автомобиле находятся магазины Top In Town, Grandiose и VIVA Supermarket, школы Australian International School и Nord Anglia International School, рестораны Spice Vibes и Nahash, медицинские центры Mediclinic Parkview Hospital и Genesis Healthcare Centre. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 5 минутах на автомобиле находятся знаменитый ботанический сад Miracle Garden и сад бабочек. За 20 минут можно доехать до заповедника Ras Al Khor – уникального природного объекта, на территории которого обитают розовые фламинго. Надежный застройщик AQUA Properties – ведущий застройщик, который активно развивается с 2005 года. Компания уверенно закрепилась на рынке в качестве инновационного и надежного девелопера с динамичным стратегическим подходом.

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