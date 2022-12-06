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Skyline of Arjan

2, 27A Street, Al Barsha South 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 2
Визуализация
ЗастройщикAqua Properties
Площадьот 44 м² до 206 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена723 888 AED
от 723 888 AED
от 3 102 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%72 389 AED
При оформлении договора
4%28956 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%398 138 AED
После передачи
35%253 361 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стоимостьот 723 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Средняя школа1 км
Магазин350 м
Медицинский центр1 км

Описание

Новый проект в молодом районе Arjan, вблизи зеленых парков и пышных садов. Окруженный знаковыми достопримечательностями, жилой комплекс открывает резидентам исключительный опыт городской жизни. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Большие окна пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство.

На территории созданы все условия для жизни и отдыха: открытая лаунж-зона, бизнес-центр, симулятор гольфа, кинотеатр, детский сад и игровая площадка, крытый и открытый тренажерные залы, SPA-салон, бассейны, ресторанный дворик. На первом уровне расположена торговая галерея площадью 11 150 м². В пределах 10 минут на автомобиле находятся магазины Top In Town, Grandiose и VIVA Supermarket, школы Australian International School и Nord Anglia International School, рестораны Spice Vibes и Nahash, медицинские центры Mediclinic Parkview Hospital и Genesis Healthcare Centre. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 5 минутах на автомобиле находятся знаменитый ботанический сад Miracle Garden и сад бабочек. За 20 минут можно доехать до заповедника Ras Al Khor – уникального природного объекта, на территории которого обитают розовые фламинго. Надежный застройщик AQUA Properties – ведущий застройщик, который активно развивается с 2005 года. Компания уверенно закрепилась на рынке в качестве инновационного и надежного девелопера с динамичным стратегическим подходом.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
44 - 50
723 888 - 800 888
4 309 - 4 475
1 спальня
62 - 79
942 888 - 1 162 888
3 996 - 4 114
3 спальни
206 - 206
2 340 888 - 2 340 888
3 102 - 3 102

Инфраструктура

2, 27A Street, Al Barsha South 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates