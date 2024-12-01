Жителям комплекса доступны: бассейн, зона отдыха, лобби, патио, фитнес-центр, детская площадка, беговая дорожка, SPA-салон и сауна, зона барбекю, зал для мероприятий. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Carrefour и Spinneys, детские сады Jebel Ali Village Nursery и Chubby Cheeks Nursery, школы Arcadia Global School и The Arbor School, аптека Life, рестораны Arabian Grill и Paddock. Развитая транспортная сеть С одной стороны открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, а с другой — на Sheikh Zayed Road, — что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 25 минут можно доехать до Al Maktoum International Airport. Качественная отделка Резиденции излучают неподвластную времени элегантность. Величественные арки, замысловатая каменная кладка и богатая цветовая палитра напоминают о Древнем Риме. Надежный застройщик London Gate – девелопер, который активно развивается с 2014 года и прочно закрепил свое присутствие на рынке недвижимости Дубая. Неизменное качество, инновации и мастерство – отличительные черты компании.

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