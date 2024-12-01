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Главная - Жилые комплексы - Nadine

Nadine

Nadine 1 Residence, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикLondon Gate
Площадьот 142 м² до 148 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 490 000 AED
от 1 490 000 AED
от 10 434 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%149 000 AED
При оформлении договора
4%59600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%298 000 AED
При передаче
70%1 043 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 490 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа600 м
Магазин1 км
Медицинский центр8 км
Метро500 м
Море7 км

Описание

Новый проект в оживленном районе Al Furjan в южном пригороде Дубая. Добро пожаловать в мир, где архитектура в римско-венецианском стиле сочетается с очарованием арабески. В комплексе представлена коллекция из 204 современных апартаментов с 1-3 спальнями для семейного отдыха. Вдохновленные эстетикой Италии, резиденции перенесут вас в царство красоты и элегантности. От элементов в римском и венецианском стиле до замысловатых деталей — каждый аспект создает роскошную атмосферу.

Жителям комплекса доступны: бассейн, зона отдыха, лобби, патио, фитнес-центр, детская площадка, беговая дорожка, SPA-салон и сауна, зона барбекю, зал для мероприятий. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Carrefour и Spinneys, детские сады Jebel Ali Village Nursery и Chubby Cheeks Nursery, школы Arcadia Global School и The Arbor School, аптека Life, рестораны Arabian Grill и Paddock. Развитая транспортная сеть С одной стороны открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, а с другой — на Sheikh Zayed Road, — что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 25 минут можно доехать до Al Maktoum International Airport. Качественная отделка Резиденции излучают неподвластную времени элегантность. Величественные арки, замысловатая каменная кладка и богатая цветовая палитра напоминают о Древнем Риме. Надежный застройщик London Gate – девелопер, который активно развивается с 2014 года и прочно закрепил свое присутствие на рынке недвижимости Дубая. Неизменное качество, инновации и мастерство – отличительные черты компании.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
142 - 148
1 490 000 - 1 550 000
10 434 - 10 465

Инфраструктура

Nadine 1 Residence, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates