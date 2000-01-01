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Kaya by Nshama

UNA Apartment, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 12
Визуализация
ЗастройщикNshama
Площадьот 110 м² до 140 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 256 888 AED
от 1 256 888 AED
от 9 642 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%125 689 AED
При оформлении договора
4%50276 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%502 755 AED
При передаче
50%628 444 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 256 888 AED

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
110 - 140
1 256 888 - 1 352 888
9 642 - 11 340

Описание

Современный жилой комплекс, вдохновленный классическими принципами дизайна и архитектуры. Его внешний вид характеризуется чистыми линиями, создающими ритмичную игру света и тени на фасаде здания. Слияние эстетики и функциональности превращает дом в центр эффективности и изысканности. Kaya предлагает высококлассный образ жизни, где резиденты имеют доступ к исключительным удобствам. Ключевые особенности – Апартаменты имеют полностью оборудованную кухню и встроенные гардеробы. Качественная отделка включает полы из керамогранита. – На территории создано множество мест для прогулок и занятий спортом: беговая и велосипедная дорожки, скейт-парк, детские площадки, различные корты для спортивных игр, тренажерный зал, парки для выгула собак. – В пешей доступности расположены различные супермаркеты, аптеки, магазины, детские сады, школы. Инфраструктура района Town Square – молодой квартал, который имеет все необходимые атрибуты современного города. Район застраивается преимущественно таунхаусами и малоэтажными жилыми апартаментами, выполненными в органичном дизайне. Поблизости расположены школы – Ranches Primary School, Jebel Ali School, множество супермаркетов, есть клиника Medcare Medical Centre. На территории сообщества расположено множество зон для отдыха, пешеходных дорожек и парков, например, Town Square Park. Преимущества расположения Удобный выезд на магистраль Emirates Rd. позволит быстро добираться до различных районов Дубая. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 30 минут на автомобиле. До Dubai Marina можно добраться за 28 минут. Dubai International Airport находится в 35 минутах.

Инфраструктура

UNA Apartment, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Прачечная
  • Ресторан / Кафе