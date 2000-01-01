Kaya by Nshama

Описание

Современный жилой комплекс, вдохновленный классическими принципами дизайна и архитектуры. Его внешний вид характеризуется чистыми линиями, создающими ритмичную игру света и тени на фасаде здания. Слияние эстетики и функциональности превращает дом в центр эффективности и изысканности. Kaya предлагает высококлассный образ жизни, где резиденты имеют доступ к исключительным удобствам. Ключевые особенности – Апартаменты имеют полностью оборудованную кухню и встроенные гардеробы. Качественная отделка включает полы из керамогранита. – На территории создано множество мест для прогулок и занятий спортом: беговая и велосипедная дорожки, скейт-парк, детские площадки, различные корты для спортивных игр, тренажерный зал, парки для выгула собак. – В пешей доступности расположены различные супермаркеты, аптеки, магазины, детские сады, школы. Инфраструктура района Town Square – молодой квартал, который имеет все необходимые атрибуты современного города. Район застраивается преимущественно таунхаусами и малоэтажными жилыми апартаментами, выполненными в органичном дизайне. Поблизости расположены школы – Ranches Primary School, Jebel Ali School, множество супермаркетов, есть клиника Medcare Medical Centre. На территории сообщества расположено множество зон для отдыха, пешеходных дорожек и парков, например, Town Square Park. Преимущества расположения Удобный выезд на магистраль Emirates Rd. позволит быстро добираться до различных районов Дубая. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 30 минут на автомобиле. До Dubai Marina можно добраться за 28 минут. Dubai International Airport находится в 35 минутах.