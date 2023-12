IVY Gardens

На территории комплекса: бассейны, тренажерный зал, ландшафтное озеленение, пешеходная и беговая дорожки, кинотеатр, зоны отдыха и барбекю, сауна, детская площадка. В пешей доступности находятся супермаркеты Shua Al Madina, Supermarket in Dubai Land и New West Zone, аптека Life Pharmacy 95 Dubailand, школы The Aquila School и Hemam Learning Difficulties Center, рестораны Sri Krishna Bhavan Dubailand Branch и Foodies Junction Restaurant Co. Живите в окружении природы В 10 минутах от дома находится живописный парк DSO Lake с озером и беговыми дорожками. Чуть дальше расположены тематические парки IMG Worlds of Adventure и Global Village. Надежный застройщик Samana Developers – один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

