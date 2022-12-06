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IVY Gardens

United Arab Emirates, Dubai - Al Ain Road, 6/1
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 11
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 94 м² до 140 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена1 286 296 AED
от 1 286 296 AED
от 12 149 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
15%192 944 AED
При оформлении договора
4%51452 AED
До даты ввода в эксплуатацию
65%836 093 AED
После передачи
20%257 259 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 286 296 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт110 м
Средняя школа500 м
Магазин550 м

Описание

Новый проект в самом сердце Dubai Land Residence Complex (DLRC), который сочетает в себе лучшее из городской жизни со спокойствием и красотой природы. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Частные бассейны для каждого лота дарят ощущение исключительной роскоши и предлагают лучшее из образа жизни. Апартаменты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания.

На территории комплекса: бассейны, тренажерный зал, ландшафтное озеленение, пешеходная и беговая дорожки, кинотеатр, зоны отдыха и барбекю, сауна, детская площадка. В пешей доступности находятся супермаркеты Shua Al Madina, Supermarket in Dubai Land и New West Zone, аптека Life Pharmacy 95 Dubailand, школы The Aquila School и Hemam Learning Difficulties Center, рестораны Sri Krishna Bhavan Dubailand Branch и Foodies Junction Restaurant Co. Живите в окружении природы В 10 минутах от дома находится живописный парк DSO Lake с озером и беговыми дорожками. Чуть дальше расположены тематические парки IMG Worlds of Adventure и Global Village. Надежный застройщик Samana Developers – один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
94 - 102
1 286 296 - 1 372 480
12 575 - 13 678
3 спальни
138 - 140
1 701 057 - 1 733 376
12 149 - 12 480

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai - Al Ain Road, 6/1