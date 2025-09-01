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Hyde Walk by Imtiaz

Eden House, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 2
Визуализация
ЗастройщикImtiaz Developments
Площадьот 35 м² до 90 м²
Количество спален1
Стартовая цена1 000 000 AED
от 1 000 000 AED
от 20 502 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%200 000 AED
При оформлении договора
4%40000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%400 000 AED
При передаче
40%400 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 000 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Бильярдная комната
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Метро2 км

Описание

Hyde Walk – элитный клубный дом в престижном районе Al Satva, в котором органично сочетаются комфорт, роскошь и истинный дух городской жизни. Отличное место для тех, кто хочет насладиться безграничными возможностями удобного расположения в самом центре Дубая. Знакомьтесь с основными достопримечательностями, наслаждайтесь изысканной кухней в мишленовском ресторане La Petite Maison и балуйте себя шопингом в знаменитом City Walk.

Жилой комплекс предлагает просторные студии и апартаменты с 1 спальней. Большой выбор планировок позволяет выбрать вариант, который соответствует вашим потребностям и предпочтениям. Панорамные окна и стильная отделка в нейтральных тонах с яркими акцентами создают теплую и уютную атмосферу. Интерьеры выполнены в элегантном современном стиле, удобные встроенные кухни оснащены высококлассной бытовой техникой. Территория комплекса – рай для отдыха и развлечений. Отвлечься от городской суеты и расслабиться помогут благоустроенные тенистые террасы и открытый бассейн на крыше с панорамным видом. Жители могут воспользоваться спортивным залом, детской игровой комнатой, залом для йоги, зоной коворкинга и частным кинотеатром. Для автовладельцев предусмотрена охраняемая парковка и заправочная станция для электромобилей. По соседству расположены знаковые достопримечательности Дубая. За 10 минут можно добраться до Museum of The Future, Burj Khalifa, Dubai Mall и Coca-Cola Arena. В шаговой доступности находятся пляж La mer beach, Dubai International Financial Center и крупный торгово-развлекательный комплекс City Walk. Транспортная доступность Жилой комплекс расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро передвигаться по городу. Дорога до Palm Jumeirah и Burj Al Arab займет 10 минут. До Международного аэропорта Дубая жители смогут добраться за 20 минут. Рядом находится станция метро Emirates Tower Metro Station и автобусная остановка. Надежный застройщик Imtiaz Developments – ведущая компания в секторе недвижимости и девелопмента, которая активно развивается с 2004 года. Является международной фирмой, специализирующейся на индивидуальном развитии недвижимости, строительстве и стратегических инвестициях.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 - 56
1 000 000 - 1 220 000
21 685 - 32 131
1 спальня
72 - 90
1 799 000 - 1 885 000
20 502 - 25 262

Инфраструктура

Eden House, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates