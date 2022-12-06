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Главная - Жилые комплексы - Elbrus Tower

Elbrus Tower

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, D65 Street, 1/1
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 60 м² до 90 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена975 053 AED
от 975 053 AED
от 14 580 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%48 753 AED
При оформлении договора
4%39002 AED
До даты ввода в эксплуатацию
65%633 785 AED
После передачи
30%292 516 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Старт продаж3 кв. 2023
Этажность29
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 975 053 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Средняя школа500 м
Магазин50 м
Медицинский центр4 км
Метро7 км
Море9 км

Описание

Вдохновленная величественными вершинами Эльбруса, новая башня возвышается в тихом семейном районе Jumeirah Village Triangle (JVT). Откройте для себя жизнь в окружении природы и наслаждайтесь видами на открытые зеленые пространства.

Современное здание высотой 29 этажей включает 268 меблированных квартир с 1-2 спальнями. Внутренние пространства Elbrus Tower тщательно продуманы. Они отражают великолепие окружающего ландшафта и богатую культуру эмирата. С просторными гостиными, заполненными естественным светом и теплой, приветливой атмосферой дома, жители смогут насладиться истинной красотой своей повседневной жизни в этом исключительном месте. Инфраструктура башни включает: фитнес-центр, бассейн, джакузи и SPA-центр, благоустроенные парки и сады, а также зону барбекю, беговые дорожки и игровые зоны. За 10 минут вы сможете добраться до школы Sunmarke, теннисного корта JVT, супермаркетов Danat Expess, Favourite и Triangle, медицинских центров Al Das Medical Clinic, Medicentres Jumeirah Park и Aster Clinic. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Комплекс находится в 20-25 минутах от пляжа JBR, отель-паруса Burj Al Arab, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall. Также за 20-30 минут можно доехать до тематического парка LegoLand Dubai Parks and Resorts, аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Живите в окружении природы В районе Elbrus Tower расположены ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Качественная отделка В апартаментах сочетаются материалы мирового класса и современный дизайн, создающие пространство, в котором каждый прожитый день будет наполнен изысканностью и комфортом. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
60 - 72
975 053 - 1 266 765
14 806 - 19 327
2 спальни
90 - 90
1 314 652 - 1 490 541
14 580 - 16 501

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, D65 Street, 1/1