Современное здание высотой 29 этажей включает 268 меблированных квартир с 1-2 спальнями. Внутренние пространства Elbrus Tower тщательно продуманы. Они отражают великолепие окружающего ландшафта и богатую культуру эмирата. С просторными гостиными, заполненными естественным светом и теплой, приветливой атмосферой дома, жители смогут насладиться истинной красотой своей повседневной жизни в этом исключительном месте. Инфраструктура башни включает: фитнес-центр, бассейн, джакузи и SPA-центр, благоустроенные парки и сады, а также зону барбекю, беговые дорожки и игровые зоны. За 10 минут вы сможете добраться до школы Sunmarke, теннисного корта JVT, супермаркетов Danat Expess, Favourite и Triangle, медицинских центров Al Das Medical Clinic, Medicentres Jumeirah Park и Aster Clinic. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Комплекс находится в 20-25 минутах от пляжа JBR, отель-паруса Burj Al Arab, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall. Также за 20-30 минут можно доехать до тематического парка LegoLand Dubai Parks and Resorts, аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Живите в окружении природы В районе Elbrus Tower расположены ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Качественная отделка В апартаментах сочетаются материалы мирового класса и современный дизайн, создающие пространство, в котором каждый прожитый день будет наполнен изысканностью и комфортом. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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