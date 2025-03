Cove Boulevard by Imtiaz

Описание

Архитектурная симфония света в самом сердце знаменитого района Dubailand. Cove Boulevard — уникальный жилой комплекс, сочетающий инновации, комфорт и утонченную эстетику. Проект создан для тех, кто ценит гармонию с природой, динамику мегаполиса и безупречный уровень жизни. Ключевые особенности — Элегантный дизайн резиденций: просторные апартаменты с высокими потолками, панорамными окнами и собственными балконами, современные кухни с премиальной отделкой, стильные ванные комнаты и тщательно продуманные интерьеры в песочных, бежевых и кремовых тонах. — Инфраструктура мирового уровня: два infinity-бассейна, фитнес-центр, wellness-пространство с сауной и зоной йоги, клубный дом, детские игровые площадки, лаунж-зоны, ландшафтные сады, прогулочные террасы, бизнес-центр и коворкинг-пространства. — Современные технологии и энергоэффективность: системы кондиционирования с низким энергопотреблением, солнечные панели, термостойкие стеклопакеты и концепция Smart Living для максимального комфорта и устойчивости. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Dubailand, который идеально сочетает природное спокойствие и активный городской ритм. В 5 минутах находятся Dubai Outlet Mall, Academic City и IMG Worlds of Adventure. За 12 минут можно добраться до Dubai Safari Park, Polo Club и гольф-клуба Desert Palm. В радиусе 20 минут расположены Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall и Mall of the Emirates. До Dubai International Airport можно доехать за 25 минут.