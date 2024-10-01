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ГлавнаяЖилые комплексыCove Boulevard by Imtiaz

Cove Boulevard by Imtiaz

Al Faris Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 6
1 / 6
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 33 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 650 000 AEDот 11 148 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность35
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
33
650 000
19 435
1 спальня
68
970 000
14 110
2 спальни
108
1 280 000
11 764
3 спальни
130
1 450 000
11 148
Брошюра проекта

Описание

Архитектурная симфония света в самом сердце знаменитого района Dubailand. Cove Boulevard — уникальный жилой комплекс, сочетающий инновации, комфорт и утонченную эстетику. Проект создан для тех, кто ценит гармонию с природой, динамику мегаполиса и безупречный уровень жизни. Ключевые особенности — Элегантный дизайн резиденций: просторные апартаменты с высокими потолками, панорамными окнами и собственными балконами, современные кухни с премиальной отделкой, стильные ванные комнаты и тщательно продуманные интерьеры в песочных, бежевых и кремовых тонах. — Инфраструктура мирового уровня: два infinity-бассейна, фитнес-центр, wellness-пространство с сауной и зоной йоги, клубный дом, детские игровые площадки, лаунж-зоны, ландшафтные сады, прогулочные террасы, бизнес-центр и коворкинг-пространства. — Современные технологии и энергоэффективность: системы кондиционирования с низким энергопотреблением, солнечные панели, термостойкие стеклопакеты и концепция Smart Living для максимального комфорта и устойчивости. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Dubailand, который идеально сочетает природное спокойствие и активный городской ритм. В 5 минутах находятся Dubai Outlet Mall, Academic City и IMG Worlds of Adventure. За 12 минут можно добраться до Dubai Safari Park, Polo Club и гольф-клуба Desert Palm. В радиусе 20 минут расположены Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall и Mall of the Emirates. До Dubai International Airport можно доехать за 25 минут.

Локация

На карте
Al Faris Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
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Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
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