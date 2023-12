Binghatti House

На территории комплекса доступны: бассейны для взрослых и детей, большая площадка для занятий на свежем воздухе, тренажерный зал и игровая площадка. В пешей доступности расположены магазины VIVA Supermarket - JVC, Grandiose Supermarket - Binghatti Rose - JVC и Greens Minimart, аптека Supercare Pharmacy, школа JSS International School, рестораны Socialicious Restaurant - House of Asian Blends и Cloud 10 Café JVC Jumeirah Village Circle. За 5-10 минут можно доехать до торговых центров Mall of Emirates и Dubai Hills Mall, медицинских клиник Neuro Spinal Hospital и Mediclinic Parkview Hospital, поле для гольфа Arabian Ranches Golf Club и The Els Club At Dubai Sport City. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 20-25 минутах от комплекса находятся Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

Подробнее