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Aykon City

Aykon City Towers, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 83 м² до 157 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена2 104 000 AED
от 2 104 000 AED
от 25 248 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
100%2104000 AED
+
4%84160 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания(74276, 67618) м²
Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2023
Старт продаж1 кв. 2016
Этажность71
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 104 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Средняя школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км

Описание

Высотный комплекс в престижном районе Business Bay, в 5 минутах от Burj Khalifa. Станьте частью сообщества, окруженного главными достопримечательностями Дубая и мировыми брендами, а также наслаждайтесь удобствами мирового класса не выходя из дома.

В комплексе представлены студии, сервисные апартаменты с 1-3 спальнями и 2-уровневые резиденции. Все лоты полностью меблированы и оснащены необходимой бытовой техникой. Из окон открываются потрясающие виды на канал, небоскребы Business Bay, парк Safa Park и побережье Арабского залива. Современный проект предлагает услуги пятизвездочного отеля, сервисные резиденции, апартаменты и офисные помещения, соединенные платформой AYKON Plaza. На территории находятся фитнес-центр, частный клуб, SPA-салон, рестораны, детская площадка и развлекательный центр. За 10 минут можно добраться до торговых центров Dubai Mall, City Walk и BoxPark, чуть дальше расположены Palm Jumeirah и Burj Al Arab. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи центральной магистрали, протяженность которой идет через весь город. Международный аэропорт Дубая расположен в 30 минутах на автомобиле, а аэропорт Al Maktoum – в 45 минутах от дома. Близость к пляжу В 10 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Живите в окружении природы AYKON City находится рядом с живописным парком Safa Park. На территории парка четыре озера, на одном из которых можно кататься на лодках. Установлены игровые площадки, колесо обозрения, аттракционы и батуты. Предусмотрена зона с видеоиграми, которая понравится детям и взрослым. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект разработан компанией ACASA Architects & Engineering Consultants. AYKON City станет новой архитектурной иконой на величественном горизонте Дубая. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
83 - 83
2 104 000 - 2 104 000
25 248 - 25 248
3 спальни
157 - 157
4 210 500 - 4 210 500
26 676 - 26 676

Инфраструктура

Aykon City Towers, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates