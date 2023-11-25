В комплексе представлены студии, сервисные апартаменты с 1-3 спальнями и 2-уровневые резиденции. Все лоты полностью меблированы и оснащены необходимой бытовой техникой. Из окон открываются потрясающие виды на канал, небоскребы Business Bay, парк Safa Park и побережье Арабского залива. Современный проект предлагает услуги пятизвездочного отеля, сервисные резиденции, апартаменты и офисные помещения, соединенные платформой AYKON Plaza. На территории находятся фитнес-центр, частный клуб, SPA-салон, рестораны, детская площадка и развлекательный центр. За 10 минут можно добраться до торговых центров Dubai Mall, City Walk и BoxPark, чуть дальше расположены Palm Jumeirah и Burj Al Arab. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи центральной магистрали, протяженность которой идет через весь город. Международный аэропорт Дубая расположен в 30 минутах на автомобиле, а аэропорт Al Maktoum – в 45 минутах от дома. Близость к пляжу В 10 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Живите в окружении природы AYKON City находится рядом с живописным парком Safa Park. На территории парка четыре озера, на одном из которых можно кататься на лодках. Установлены игровые площадки, колесо обозрения, аттракционы и батуты. Предусмотрена зона с видеоиграми, которая понравится детям и взрослым. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект разработан компанией ACASA Architects & Engineering Consultants. AYKON City станет новой архитектурной иконой на величественном горизонте Дубая. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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