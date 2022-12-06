Ayala on the Park by Nshama

- Для тех, кто поддерживает активный образ жизни, будут созданы спортивные центры, беговые и велосипедные дорожки, теннисный корт. Для ценителей более размеренного отдыха – зеленые парки, лаунж-зоны, бассейны, кинотеатр и площадка для BBQ. - Для самых маленьких жителей готовится развлекательная инфраструктура: детские игровые пространства и аквазона. - Все апартаменты имеют качественную отделку и современную планировку. Дополнительным бонусом станет наличие полностью оборудованной кухни и встроенные гардеробные. Инфраструктура района В сообществе Town Square, на территории которого находится комплекс, созданы все условия для комфортной жизни. Здесь расположится большой Town Square Park, протяженная зеленая зона, торговые точки, уютные рестораны и кафе. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от шоссе Al Qudra Road и Emirates Road. В 20-30 минутах от комплекса находятся такие достопримечательности, как Burj Al Arab и Dubai Miracle Garden, пляж Palm Jumeirah, торговые центры Dubai Mall и Dubai Hills Mall и др. За 25 минут на автомобиле можно добраться до DWC International Airport, а за 28 минут – до Dubai International Airport.

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