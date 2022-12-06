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Ayala on the Park by Nshama

368/2, Al Qudra Street, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 11
Визуализация
ЗастройщикNshama
Площадьот 59 м² до 131 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена811 888 AED
от 811 888 AED
от 13 249 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
10%81189 AED
+
4%32476 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%324 755 AED
При передаче
50%405 944 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 811 888 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Описание

Комплекс апартаментов в живописном районе Town Square Dubai позволит гармонично сочетать городскую активность и единение с природой. Благодаря большому парку и пышным зеленым насаждениям вокруг комплекс обеспечит идеальную среду для сбалансированного и спокойного времяпровождения. Близость к центральным районам и главным достопримечательностям Дубая откроет возможность вести насыщенную деловую жизнь и с пользой проводить досуг. Ключевые особенности проекта

- Для тех, кто поддерживает активный образ жизни, будут созданы спортивные центры, беговые и велосипедные дорожки, теннисный корт. Для ценителей более размеренного отдыха – зеленые парки, лаунж-зоны, бассейны, кинотеатр и площадка для BBQ. - Для самых маленьких жителей готовится развлекательная инфраструктура: детские игровые пространства и аквазона. - Все апартаменты имеют качественную отделку и современную планировку. Дополнительным бонусом станет наличие полностью оборудованной кухни и встроенные гардеробные. Инфраструктура района В сообществе Town Square, на территории которого находится комплекс, созданы все условия для комфортной жизни. Здесь расположится большой Town Square Park, протяженная зеленая зона, торговые точки, уютные рестораны и кафе. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от шоссе Al Qudra Road и Emirates Road. В 20-30 минутах от комплекса находятся такие достопримечательности, как Burj Al Arab и Dubai Miracle Garden, пляж Palm Jumeirah, торговые центры Dubai Mall и Dubai Hills Mall и др. За 25 минут на автомобиле можно добраться до DWC International Airport, а за 28 минут – до Dubai International Airport.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
59 - 67
811 888 - 908 888
13 370 - 13 586
2 спальни
87 - 89
1 161 888 - 1 181 888
13 249 - 13 253
3 спальни
131 - 131
1 857 888 - 1 857 888
14 091 - 14 091

Инфраструктура

368/2, Al Qudra Street, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Ayala on the Park by Nshama