Amalia Residences

Жителям доступен роскошный образ жизни: зона отдыха, ландшафтный сад, тренажерный зал, детская площадка, бассейны для взрослых и детей, прогулочные дорожки. Торговые центры Al Furjan Pavilion и Al Furjan Club, супермаркеты W Mart Fresh и West Zone находятся в 5 минутах от комплекса. В 25-30 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 17 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автотрассу Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций Дубая. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 30 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены кухни открытого типа, просторная гостиная с мраморной стойкой и обеденной зоной. Некоторые апартаменты сдаются с отдельной комнатой для персонала. Надежный застройщик Deyaar Development – крупнейшая девелоперская компания, в портфеле которой насчитывается 16 000 коммерческих и жилых объектов. Застройщик стремится раскрыть потенциал, увеличить возможности и создать серьезную ценность для инвесторов и клиентов.

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