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Amalia Residences

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Zone A Street, 8A
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикDeyaar Development Company
Площадьот 112 м² до 145 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 213 486 AED
от 1 213 486 AED
от 9 257 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%121 349 AED
При оформлении договора
4%48539 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%728 092 AED
После передачи
30%364 046 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2025
Старт продаж1 кв. 2023
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 213 486 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр9 км
Метро2 км
Море9 км

Описание

Современное здание в закрытом комьюнити Al Furjan. Динамичный образ жизни, комфорт и живописная природа – все это теперь доступно вам. На выбор представлено 400 апартаментов с 1-3 спальнями, функциональными пространствами и качественной отделкой. Интерьеры выполнены в светлой цветовой гамме с отделкой из мрамора, а также панорамными окнами в пол, благодаря которым в комнаты проникает естественный свет.

Жителям доступен роскошный образ жизни: зона отдыха, ландшафтный сад, тренажерный зал, детская площадка, бассейны для взрослых и детей, прогулочные дорожки. Торговые центры Al Furjan Pavilion и Al Furjan Club, супермаркеты W Mart Fresh и West Zone находятся в 5 минутах от комплекса. В 25-30 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 17 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автотрассу Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций Дубая. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 30 минут. Функциональные пространства Планировками предусмотрены кухни открытого типа, просторная гостиная с мраморной стойкой и обеденной зоной. Некоторые апартаменты сдаются с отдельной комнатой для персонала. Надежный застройщик Deyaar Development – крупнейшая девелоперская компания, в портфеле которой насчитывается 16 000 коммерческих и жилых объектов. Застройщик стремится раскрыть потенциал, увеличить возможности и создать серьезную ценность для инвесторов и клиентов.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
112 - 145
1 213 486 - 1 350 176
9 257 - 10 755

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Zone A Street, 8A

Amalia Residences