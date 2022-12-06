Altai Tower

В комплексе представлена коллекция дизайнерских студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Все апартаменты спроектированы таким образом, чтобы обеспечить жителям достаточное количество пространства. Из окон и с балконов открываются захватывающие виды на городской пейзаж, включая знаковые достопримечательности и оживленные районы. На территории комплекса доступны: бассейн, тренажерный зал, детская площадка, зона барбекю, беговая дорожка. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра City Centre Me'aisem, больницы NMC Royal Hospital, супермаркетов Danat Express Supermarket и Carrefour Market, детского сада Chubby Cheeks Nursery Furjan, школ The Arbor School, Dubai British School и DPS Dubai, ресторанов Loui Restaurant & Cafe Jumeirah Park и Brunch & Cake Jumeirah Islands. Близость к пляжам Жители могут отправиться на прогулку по гавани или отдохнуть на пляже. За 15 минут можно доехать до Marina Beach и JBR Beach, которые отличаются ухоженными лужайками и зонами отдыха. Качественная отделка Светлые помещения апартаментов не оставят равнодушными ценителей роскоши. Каждый элемент дизайна интерьера, от качественной мебели до сложных архитектурных элементов, демонстрирует стремление башни к совершенству. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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