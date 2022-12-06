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Altai Tower

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, District JVT 1, D6 Street, 8
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 57 м² до 95 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена915 203 AED
от 915 203 AED
от 13 789 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%45 760 AED
При оформлении договора
4%36608 AED
До даты ввода в эксплуатацию
75%686 402 AED
После передачи
20%183 041 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Старт продаж2 кв. 2023
Этажность30
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 915 203 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр6 км
Море9 км

Описание

Высотный жилой комплекс, вдохновленный Алтайскими горами, в быстрорастущем районе Jumeirah Village Triangle (JVT). Наслаждайтесь идеальным сочетанием уединения и в то же время широким спектром удобств в пешей доступности от дома.

В комплексе представлена коллекция дизайнерских студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Все апартаменты спроектированы таким образом, чтобы обеспечить жителям достаточное количество пространства. Из окон и с балконов открываются захватывающие виды на городской пейзаж, включая знаковые достопримечательности и оживленные районы. На территории комплекса доступны: бассейн, тренажерный зал, детская площадка, зона барбекю, беговая дорожка. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра City Centre Me'aisem, больницы NMC Royal Hospital, супермаркетов Danat Express Supermarket и Carrefour Market, детского сада Chubby Cheeks Nursery Furjan, школ The Arbor School, Dubai British School и DPS Dubai, ресторанов Loui Restaurant & Cafe Jumeirah Park и Brunch & Cake Jumeirah Islands. Близость к пляжам Жители могут отправиться на прогулку по гавани или отдохнуть на пляже. За 15 минут можно доехать до Marina Beach и JBR Beach, которые отличаются ухоженными лужайками и зонами отдыха. Качественная отделка Светлые помещения апартаментов не оставят равнодушными ценителей роскоши. Каждый элемент дизайна интерьера, от качественной мебели до сложных архитектурных элементов, демонстрирует стремление башни к совершенству. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
57 - 57
915 203 - 954 148
15 936 - 16 614
2 спальни
95 - 95
1 311 017 - 1 525 938
13 789 - 16 049

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, District JVT 1, D6 Street, 8

Altai Tower