Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
Главная - Жилые комплексы - Al Marjan Residence by Durar & Marshel

Al Marjan Residence by Durar & Marshel

140, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 6
1 / 6
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Marshel Development & Durar Properties
Площадь
от 50 м² до 110 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 200 000 AEDот 23 684 AED/м²
+971 (4) 412-5000

О проекте

Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
50
1 200 000
24 000
1 спальня
76
1 800 000
23 684
2 спальни
110
2 800 000
25 455

Описание

Премиальный комплекс апартаментов на берегу Персидского залива. Al Marjan Residences — современный клубный дом на острове, окруженном горами Янис и Джаис и поражающем морскими пейзажами. Высокий уровень сервиса и современные технологии создадут уникальный опыт проживания, а прямой доступ к пляжу позволит наслаждаться курортным отдыхом круглогодично. Ключевые особенности — Фактуры песчаных линий и скалистых берегов умело дополнены бежевыми, карамельными и шоколадными оттенками, что создает футуристическое великолепие дизайнерской эстетики апартаментов и общественных пространств. — Al Marjan Residences стремится предоставить каждому жителю сервис 5-звездочного отеля и уникальные развлечения: открытый бассейн, лобби для гостей, променад для прогулок, зеленые парки, игровые зоны, рестораны и магазины на территории. — Выход к морю в паре шагов от дома: жилой комплекс находится на первой береговой линии Персидского залива. Выделенные пляжные зоны и оборудованные пространства создают комфорт мирового класса. Инфраструктура района Al Marjan Island — комьюнити в динамично развивающемся эмирате Рас-Эль-Хайма с высоким инвесторским потенциалом. На острове планируется открытие казино Wynn в 2027 году, что привлечет еще больший поток туристов со всего мира. Представлены 23 км береговой линии, центры водного спорта, spa-сервисы и отели. В шаговой доступности находятся магазины Zoom, Leptis Fresh Supermarket. До ближайших школ Khawla Bin Hakim School, RAK Academy: Al Hamra можно добраться за 10 минут, до молла Al Hamra Mall — за 12 минут, до госпиталя Sheikh Khalifa Specialty Hospital — за 13 минут. Преимущества расположения Благодаря выездам на автомагистрали Al Marjan Is Blvd, SMBZ Rd до районов Al Hambra и Al Riffa можно доехать за 10-15 минут. Путь до Dreamland Aqua Park и Al Jazeera Al Hamra Heritage Village — 12 минут, до Mangrove Beach, Jazeera al Akaab и Khor Al Beidah — 30 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах пути от резиденции.

Инфраструктура

На карте
140, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин1 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса