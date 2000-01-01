Al Marjan Residence by Durar & Marshel

Описание

Премиальный комплекс апартаментов на берегу Персидского залива. Al Marjan Residences — современный клубный дом на острове, окруженном горами Янис и Джаис и поражающем морскими пейзажами. Высокий уровень сервиса и современные технологии создадут уникальный опыт проживания, а прямой доступ к пляжу позволит наслаждаться курортным отдыхом круглогодично. Ключевые особенности — Фактуры песчаных линий и скалистых берегов умело дополнены бежевыми, карамельными и шоколадными оттенками, что создает футуристическое великолепие дизайнерской эстетики апартаментов и общественных пространств. — Al Marjan Residences стремится предоставить каждому жителю сервис 5-звездочного отеля и уникальные развлечения: открытый бассейн, лобби для гостей, променад для прогулок, зеленые парки, игровые зоны, рестораны и магазины на территории. — Выход к морю в паре шагов от дома: жилой комплекс находится на первой береговой линии Персидского залива. Выделенные пляжные зоны и оборудованные пространства создают комфорт мирового класса. Инфраструктура района Al Marjan Island — комьюнити в динамично развивающемся эмирате Рас-Эль-Хайма с высоким инвесторским потенциалом. На острове планируется открытие казино Wynn в 2027 году, что привлечет еще больший поток туристов со всего мира. Представлены 23 км береговой линии, центры водного спорта, spa-сервисы и отели. В шаговой доступности находятся магазины Zoom, Leptis Fresh Supermarket. До ближайших школ Khawla Bin Hakim School, RAK Academy: Al Hamra можно добраться за 10 минут, до молла Al Hamra Mall — за 12 минут, до госпиталя Sheikh Khalifa Specialty Hospital — за 13 минут. Преимущества расположения Благодаря выездам на автомагистрали Al Marjan Is Blvd, SMBZ Rd до районов Al Hambra и Al Riffa можно доехать за 10-15 минут. Путь до Dreamland Aqua Park и Al Jazeera Al Hamra Heritage Village — 12 минут, до Mangrove Beach, Jazeera al Akaab и Khor Al Beidah — 30 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах пути от резиденции.