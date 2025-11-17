Недвижимость в Чили, преимущества и стратегии инвестирования

О компании: https://taplink.cc/housebook.b2b





Вебинар о преимуществах инвестирования в недвижимость Чили — страну с первым местом в мире по реальному росту цен на недвижимость за 15 лет (111% с учетом инфляции). Детальный разбор налоговых льгот: отсутствие налога на прибыль при владении от 1 года, нулевой налог на арендный доход до 280 м² общей площади, госпошлина всего $150. Защита от инфляции через цифровую единицу UF (рост 5% в год). Две инвестиционные стратегии: готовое жилье от $85,000 с доходностью 15-22% годовых через аренду, и строящиеся объекты с авансом от $20,000 (10-20% от стоимости) с возможностью переуступки и доходностью до 50% годовых. Локации Сантьяго и Viña del Mar, цены $3-5k за м² с чистовой отделкой. Законодательные гарантии от недостроя, полная собственность для иностранцев, дистанционное оформление. ВНЖ на 2 года при наличии арендной недвижимости.