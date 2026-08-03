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Дата: 03.08.2026
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Возможности Северного Кипра

Северный Кипр (Турецкая Республика Северного Кипра) представляет собой офшорную курортную зону с развивающейся экономикой, гибким финансовым регулированием и мягким средиземноморским климатом. Регион привлекает иностранных инвесторов свободным владением недвижимостью, наличием беспроцентных рассрочек от застройщиков и простым механизмом получения вида на жительство.


Правовой статус недвижимости и форма собственности

Законодательная система Северного Кипра базируется на английском праве. В отличие от стран, предлагающих иностранцам долгосрочную аренду (Leasehold), покупка жилой недвижимости на Северном Кипре оформляется в безусловную частную собственность (Freehold).


  • Право на землю: При приобретении квадратных метров жилья покупатель получает пропорциональную долю земельного участка, на котором расположен объект.
  • Распоряжение активом: Собственность может передаваться по наследству, продаваться, дариться или сдаваться в аренду без ограничений по гражданству владельца.
  • Терминология: Понятия «квартира» и «апартаменты» в местном законодательстве тождественны. Типологии объектов разделяются на студии, 1+1 (двухкомнатные), 2+1 (трехкомнатные) и виллы.


Финансовые условия и механизмы покупки

На территории Северного Кипра действует режим офшорной зоны, обеспечивающий высокую финансовую автономию для иностранных граждан.


Отсутствие контроля происхождения средств

Застройщики и финансовые институты не требуют от иностранных покупателей подтверждения легальности происхождения денежных средств. Транзакции осуществляются в различных валютах (британский фунт стерлингов, евро, доллар США, турецкая лира), а также через криптовалюту.


Условия рассрочки и доходность

  • Ипотечный рынок: Ипотечное кредитование для иностранных граждан отсутствует, что исключает риск возникновения финансовых пузырей на рынке недвижимости.
  • Беспроцентная рассрочка: Девелоперы предоставляют прямую рассрочку сроком до 7 лет без удорожания объекта. Минимальный первоначальный взнос составляет 35%.
  • Гарантированная аренда: Отдельные флагманские проекты предлагают контракты гарантированной доходности до 8% годовых в твердой валюте сроком на 2 года.
  • Расчетная валюта: Базовой валютой ценообразования недвижимости на острове является британский фунт стерлингов.



Вид на жительство и социальные гарантии

Приобретение любого объекта жилой недвижимости, вне зависимости от его стоимости, дает право на оформление ВНЖ Северного Кипра для всей семьи собственника.


Права резидента:

  1. Образование: Доступ к бесплатному обучению детей в местных государственных школах.
  2. Медицинское обслуживание: Обязательное бесплатное медицинское страхование и право на экстренную медицинскую помощь.
  3. Банковская система: Возможность открытия счетов в кипрских офшорных банках в мультивалютном формате с выпуском карт международных платежных систем.
  4. Свобода проживания: Нахождение на территории страны 365 дней в году без необходимости оформления дополнительных виз.



Образовательная система: школы и университеты

Северный Кипр является крупным международным образовательным хабом, привлекающим студентов и учащихся со всего мира.


Школьное образование

  • Государственные школы: Бесплатное обучение на турецком языке с углубленным изучением английского.
  • Частные британские школы: Обучение по международным стандартам на английском языке, подготавливающее учащихся к поступлению в вузы Великобритании, Европы и США.



Высшее образование

Обучение в университетах осуществляется на платной основе. Для иностранных и русскоязычных абитуриентов действуют грантовые программы, покрывающие от 50% стоимости обучения. Средняя стоимость учебы с учетом проживания составляет около 2 000 USD в год.


Ключевые аккредитованные университеты:

  • Eastern Mediterranean University (EMU): Один из старейших и наиболее рейтинговых вузов Средиземноморья.
  • Cyprus International University (CIU): Специализируется на IT-технологиях, инженерии, архитектуре и медицине.
  • Girne American University (GAU): Международный университет с обучением по американским и британским стандартам.



Стандарты сдачи объектов и инфраструктура

Недвижимость от ведущих застройщиков Северного Кипра сдается в формате чистовой отделки бизнес-класса, готовой к заселению или сдаче в аренду:


  • Базовое оснащение: В стоимость входит чистовая отделка, сантехника, разводка электрики, кухонный гарнитур и встроенные шкафы в спальнях.
  • Инфраструктура комплексов: Курортные проекты формата «5 звезд» включают закрытые и открытые бассейны, spa-центры, фитнес-залы, теннисные корты, охраняемую территорию и частные пляжи.
  • Ценовой ориентир: Стоимость студий бизнес-класса в масштабных инфраструктурных проектах начинается от 125 000 GBP (площадь от 45 кв. м).



Экономические драйверы и круглогодичный спрос

Экономика Северного Кипра опирается на туризм, игорный бизнес и высшее образование международного уровня. Отсутствие жестких сезонных спадов обусловлено круглогодичным потоком гостей, приезжающих для посещения международных мероприятий, спортивных турниров и обучения. Отели и казино формируют стабильный спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду апартаментов в прилегающих курортных комплексах.

  1. Brise De Mer
    Brise De Mer
    TRNC, Famagusta District, Yali
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2027
    Застройщик
    Площадьот 55 м² до 105 м²
    Первый взнос5%
    от 28 319 $от 515 $/м²
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