Housebook Сamp Грузия
Выход на рынок зарубежной недвижимости долгое время считался прерогативой узкого круга специализированных агентств. Современные макроэкономические реалии, потребность клиентов в диверсификации активов и цифровизация платформ-агрегаторов в корне изменили эту парадигму. Сегодня продажа курортных объектов в других странах становится стандартным и высокодоходным инструментом для локальных брокеров.
Ключевым драйвером интеграции региональных специалистов в глобальный контекст выступает формат выездных интенсивных программ — брокер-туров. Практика показывает, что личное погружение в локацию способно запустить цепочку сделок еще до завершения поездки. Ближайшей точкой притяжения для профессионального сообщества в этом сезоне станет масштабный бизнес-кемп в Грузии, запланированный на 3–5 июля.
Глобальный вектор: преодоление ментальных барьеров
Для большинства локальных риелторов главным препятствием при выходе на международный рынок остается психологический фактор — убеждение в том, что для успешных трансграничных продаж необходимо безупречное знание иностранного законодательства, языков и специфики региона.
Эксперты аналитических платформ подчеркивают: для старта достаточно базовых знаний механики рынка и понимания клиентских запросов. В окружении каждого агента есть люди, рассматривающие покупку недвижимости за пределами своего региона как способ сохранения капитала. По статистике, как минимум двое из десяти потенциальных клиентов обладают финансовой возможностью для инвестиций в ликвидные зарубежные активы. Более того, современные ИИ-консультанты и автоматизированные экосистемы бронирования позволяют рассчитать инвестиционную доходность и учесть локальные налоги в режиме реального времени, снимая с агента рутинную нагрузку.
Эффективность выездных мероприятий подтверждается цифрами. Год назад Housebook Сamp Грузия в Батуми собрал более 400 специалистов из разных стран и завершился фиксацией 24 прямых сделок в кратчайшие сроки. Последующие выезды в ОАЭ, Таиланд, Индонезию (Бали) и Азербайджан закрепили тренд: брокер возвращается из поездки с готовым контентом, экспертным статусом в глазах клиентов и пулом целевых лидов.
Инвестиционный ландшафт Грузии: потенциал и скрытые риски
Выбор Грузии в качестве ключевого направления для летнего бизнес-интенсива обусловлен понятностью и доступностью этого рынка для граждан СНГ. Среди безусловных преимуществ локации:
- Отсутствие языкового барьера и схожий менталитет
- Наличие прямого авиасообщения
- Упрощенная процедура открытия банковских счетов для нерезидентов
- Мягкий налоговый климат (нулевой ежегодный налог на имущество, отсутствие налога на перепродажу при владении объектом более 24 месяцев)
Однако рынок недвижимости Грузии имеет свою специфику, сопряженную с высокими рисками. Главный из них — отсутствие системы эскроу-счетов, которая в РФ законодательно защищает средства дольщиков. В Грузии инвестор передает деньги напрямую застройщику, что порождает проблему долгостроев среди недобросовестных или мелких девелоперов.
Именно поэтому ключевым правилом безопасного инвестирования в данном регионе становится точечный выбор объектов с подтвержденным институциональным капиталом и безупречной репутацией. Примером такого подхода служит курортный комплекс в поселке Чакви, выбранный базовой локацией для июльского брокер-тура. Проект, на 75% принадлежащий австрийской строительной компании, уже имеет масштабную сданную и функционирующую фазу, что полностью нивелирует инфраструктурные риски для покупателей.
Модель круглогодичной рентабельности: курорт в Чакви
Главная проблема большинства приморских объектов — ярко выраженная сезонность. В летние месяцы заполняемость качественного жилья на черноморском побережье достигает 100%, однако зимой туристический поток традиционно ослабевает.
Для преодоления этого фактора девелоперы премиального сегмента делают ставку на развитие всесезонной бальнеологической и оздоровительной инфраструктуры. Масштабный курортный комплекс в Чакви (в 20 минутах езды от центра Батуми) занимает 10 гектаров охраняемой пешеходной территории на первой береговой линии и планирует расширение еще на аналогичную площадь. Помимо пляжей, бассейнов и ресторанов, ключевым якорем проекта выступает действующий крупный спа-центр при гостинице, а также строящийся передовой медицинско-реабилитационный комплекс. Наличие квалифицированного медицинского обслуживания и круглогодичных термальных зон обеспечивает стабильный приток арендаторов 365 дней в году.
Главные характеристики апартаментов:
- Порог входа: от $100 000 (около 7,1 млн рублей по текущему курсу). За эту сумму клиент приобретает готовую студию с полным ремонтом, бытовой техникой и меблировкой под ключ.
- Форматы владения: отельные номера для пассивного дохода от сдачи в аренду через профессиональную управляющую компанию, а также квартиры для постоянного проживания, виллы и таунхаусы.
- Финансовые инструменты: беспроцентная рассрочка от застройщика, возможность оформления классической ипотеки для иностранных граждан (включая граждан РФ), а также альтернативные программы внутреннего субсидированного кредитования от девелопера со ставкой около 6% годовых в случае отказов со стороны коммерческих банков.
Архитектура бизнес-интенсива: программа и коммерческие преференции
Программа брокер-тура 3–5 июля гармонично сочетает в себе образовательный блок, посещение объектов и нетворкинг.
- 3 июля (день заезда): Прибытие участников, заселение в пятизвездочный апарт-отель комплекса. Организаторы подчеркивают важность концепции «проживания в продукте»: чтобы успешно продавать премиальный курорт, брокер должен лично оценить уровень европейского сервиса, качество отделки и эргономику пространства.
- 4 июля (деловая программа): Утренний бизнес-форум, посвященный юридическим и финансовым аспектам сделок в Грузии, стратегиям трансграничных переводов и инвестиционным моделям. Во второй половине дня — детальный тур по готовым и строящимся объектам комплекса. Завершается день закрытым гала-ужином для расширения профессиональных связей.
- 5 июля (экскурсионный блок): Экскурсия по знаковым локациям региона, позволяющая оценить туристический потенциал окрестностей Батуми, либо альтернативные мастер-классы на площадке. По желанию участники могут продлить пребывание в отеле на необходимый срок по специальным корпоративным тарифам девелопера для полноценного летнего отпуска.
Коммерческие условия для участников
Поскольку целью организаторов является расширение партнерской сети и стимулирование объема продаж, мероприятие носит некоммерческий характер. Расходы на проживание в пятизвездочном отеле (базовая стоимость номера — от $120/сутки), питание по программе и экскурсионное обслуживание покрываются за счет организаторов и спонсорских средств застройщика.
Участники оплачивают лишь целевой регистрационный сбор, который при раннем бронировании (с использованием промокода HouseBook2026) составляет 10 000 рублей, а ближе к дате вылета будет поэтапно повышен до 30 000 рублей. Перелет (ориентировочно 35 000 рублей из Москвы в Батуми) и локальный трансфер оплачиваются специалистами самостоятельно.
Главной коммерческой привилегией для брокеров, летящих на кемп, становится выплата 100% комиссии от застройщика напрямую через платформу-агрегатор (без привычного разделения долей с локальными менеджерами). Размер прямой агентской комиссии составляет 8% от объема сделки, при этом платформа полностью берет на себя юридическое сопровождение, фиксацию клиента в CRM-системе и контроль выплат. Объекты можно бронировать и продавать как во время тура, так и дистанционно, используя созданный в поездке фото- и видеоконтент.
Заходите в чат, где мы делимся всеми подробностями будущей поездки в Грузию: https://t.me/+Y2_WRAVgH-FjNWE6
Купить билет: https://course.housebook.ae/bilet-geo...
Промокод: Housebook2026
- Аджария
Чакви
Чакви — это уютный и живописный пригород Батуми, расположенный на побережье Черного моря. Этот район известен своими зелеными ландшафтами, чистым морским воздухом и спокойной атмосферой, что делает его идеальным местом для жизни и отдыха. Чакви сочетает в себе природную красоту, развитую инфраструктуру и удобную транспортную доступность.