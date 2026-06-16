Выход на рынок зарубежной недвижимости долгое время считался прерогативой узкого круга специализированных агентств. Современные макроэкономические реалии, потребность клиентов в диверсификации активов и цифровизация платформ-агрегаторов в корне изменили эту парадигму. Сегодня продажа курортных объектов в других странах становится стандартным и высокодоходным инструментом для локальных брокеров.

Ключевым драйвером интеграции региональных специалистов в глобальный контекст выступает формат выездных интенсивных программ — брокер-туров. Практика показывает, что личное погружение в локацию способно запустить цепочку сделок еще до завершения поездки. Ближайшей точкой притяжения для профессионального сообщества в этом сезоне станет масштабный бизнес-кемп в Грузии, запланированный на 3–5 июля.





Глобальный вектор: преодоление ментальных барьеров

Для большинства локальных риелторов главным препятствием при выходе на международный рынок остается психологический фактор — убеждение в том, что для успешных трансграничных продаж необходимо безупречное знание иностранного законодательства, языков и специфики региона.

Эксперты аналитических платформ подчеркивают: для старта достаточно базовых знаний механики рынка и понимания клиентских запросов. В окружении каждого агента есть люди, рассматривающие покупку недвижимости за пределами своего региона как способ сохранения капитала. По статистике, как минимум двое из десяти потенциальных клиентов обладают финансовой возможностью для инвестиций в ликвидные зарубежные активы. Более того, современные ИИ-консультанты и автоматизированные экосистемы бронирования позволяют рассчитать инвестиционную доходность и учесть локальные налоги в режиме реального времени, снимая с агента рутинную нагрузку.

Эффективность выездных мероприятий подтверждается цифрами. Год назад Housebook Сamp Грузия в Батуми собрал более 400 специалистов из разных стран и завершился фиксацией 24 прямых сделок в кратчайшие сроки. Последующие выезды в ОАЭ, Таиланд, Индонезию (Бали) и Азербайджан закрепили тренд: брокер возвращается из поездки с готовым контентом, экспертным статусом в глазах клиентов и пулом целевых лидов.





Инвестиционный ландшафт Грузии: потенциал и скрытые риски

Выбор Грузии в качестве ключевого направления для летнего бизнес-интенсива обусловлен понятностью и доступностью этого рынка для граждан СНГ. Среди безусловных преимуществ локации:

Отсутствие языкового барьера и схожий менталитет

Наличие прямого авиасообщения

Упрощенная процедура открытия банковских счетов для нерезидентов

Мягкий налоговый климат (нулевой ежегодный налог на имущество, отсутствие налога на перепродажу при владении объектом более 24 месяцев)





Однако рынок недвижимости Грузии имеет свою специфику, сопряженную с высокими рисками. Главный из них — отсутствие системы эскроу-счетов, которая в РФ законодательно защищает средства дольщиков. В Грузии инвестор передает деньги напрямую застройщику, что порождает проблему долгостроев среди недобросовестных или мелких девелоперов.





Именно поэтому ключевым правилом безопасного инвестирования в данном регионе становится точечный выбор объектов с подтвержденным институциональным капиталом и безупречной репутацией. Примером такого подхода служит курортный комплекс в поселке Чакви, выбранный базовой локацией для июльского брокер-тура. Проект, на 75% принадлежащий австрийской строительной компании, уже имеет масштабную сданную и функционирующую фазу, что полностью нивелирует инфраструктурные риски для покупателей.





Модель круглогодичной рентабельности: курорт в Чакви

Главная проблема большинства приморских объектов — ярко выраженная сезонность. В летние месяцы заполняемость качественного жилья на черноморском побережье достигает 100%, однако зимой туристический поток традиционно ослабевает.

Для преодоления этого фактора девелоперы премиального сегмента делают ставку на развитие всесезонной бальнеологической и оздоровительной инфраструктуры. Масштабный курортный комплекс в Чакви (в 20 минутах езды от центра Батуми) занимает 10 гектаров охраняемой пешеходной территории на первой береговой линии и планирует расширение еще на аналогичную площадь. Помимо пляжей, бассейнов и ресторанов, ключевым якорем проекта выступает действующий крупный спа-центр при гостинице, а также строящийся передовой медицинско-реабилитационный комплекс. Наличие квалифицированного медицинского обслуживания и круглогодичных термальных зон обеспечивает стабильный приток арендаторов 365 дней в году.





Главные характеристики апартаментов:

Порог входа: от $100 000 (около 7,1 млн рублей по текущему курсу). За эту сумму клиент приобретает готовую студию с полным ремонтом, бытовой техникой и меблировкой под ключ.

Форматы владения: отельные номера для пассивного дохода от сдачи в аренду через профессиональную управляющую компанию, а также квартиры для постоянного проживания, виллы и таунхаусы.

Финансовые инструменты: беспроцентная рассрочка от застройщика, возможность оформления классической ипотеки для иностранных граждан (включая граждан РФ), а также альтернативные программы внутреннего субсидированного кредитования от девелопера со ставкой около 6% годовых в случае отказов со стороны коммерческих банков.





Архитектура бизнес-интенсива: программа и коммерческие преференции

Программа брокер-тура 3–5 июля гармонично сочетает в себе образовательный блок, посещение объектов и нетворкинг.

3 июля (день заезда): Прибытие участников, заселение в пятизвездочный апарт-отель комплекса. Организаторы подчеркивают важность концепции «проживания в продукте»: чтобы успешно продавать премиальный курорт, брокер должен лично оценить уровень европейского сервиса, качество отделки и эргономику пространства. 4 июля (деловая программа): Утренний бизнес-форум, посвященный юридическим и финансовым аспектам сделок в Грузии, стратегиям трансграничных переводов и инвестиционным моделям. Во второй половине дня — детальный тур по готовым и строящимся объектам комплекса. Завершается день закрытым гала-ужином для расширения профессиональных связей. 5 июля (экскурсионный блок): Экскурсия по знаковым локациям региона, позволяющая оценить туристический потенциал окрестностей Батуми, либо альтернативные мастер-классы на площадке. По желанию участники могут продлить пребывание в отеле на необходимый срок по специальным корпоративным тарифам девелопера для полноценного летнего отпуска.





Коммерческие условия для участников

Поскольку целью организаторов является расширение партнерской сети и стимулирование объема продаж, мероприятие носит некоммерческий характер. Расходы на проживание в пятизвездочном отеле (базовая стоимость номера — от $120/сутки), питание по программе и экскурсионное обслуживание покрываются за счет организаторов и спонсорских средств застройщика.

Участники оплачивают лишь целевой регистрационный сбор, который при раннем бронировании (с использованием промокода HouseBook2026) составляет 10 000 рублей, а ближе к дате вылета будет поэтапно повышен до 30 000 рублей. Перелет (ориентировочно 35 000 рублей из Москвы в Батуми) и локальный трансфер оплачиваются специалистами самостоятельно.

Главной коммерческой привилегией для брокеров, летящих на кемп, становится выплата 100% комиссии от застройщика напрямую через платформу-агрегатор (без привычного разделения долей с локальными менеджерами). Размер прямой агентской комиссии составляет 8% от объема сделки, при этом платформа полностью берет на себя юридическое сопровождение, фиксацию клиента в CRM-системе и контроль выплат. Объекты можно бронировать и продавать как во время тура, так и дистанционно, используя созданный в поездке фото- и видеоконтент.





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