Почему Пхукет и Паттайя — одни из самых продаваемых рынков Таиланда

Рынок недвижимости Таиланда продолжает привлекать внимание инвесторов со всего мира. В 2025–2026 годах регионы королевства Пхукет и Паттайя закрепились в качестве двух главных направлений для покупки жилья — как с целью получения арендного дохода, так и для переезда на ПМЖ. Страна предлагает устойчивую экономику, прозрачное законодательство, стабильную валюту и высокий уровень безопасности, что делает ее одним из наиболее привлекательных мест для покупки недвижимости в Юго‑Восточной Азии.





Устойчивый рост и экономическая стабильность

Экономика Таиланда демонстрирует стабильный рост ВВП на уровне 3–4% в год. В страну инвестируют не только туристические, но и технологические компании. Правительство активно развивает транспортную и туристическую инфраструктуру: прямые рейсы открыты почти со всего мира, включая Европу и Австралию. Тайский бат остается одной из самых стабильных валют региона с колебаниями курса в пределах 31–32 бат за доллар.

На этом фоне рынок недвижимости демонстрирует ежегодный прирост цен в среднем на 16%. Объем иностранных инвестиций за последние три года вырос более чем на 40%. Основные покупатели — граждане Китая, Австралии и Европы.





Правовая база: прозрачность и защита инвесторов

Иностранцы в Таиланде могут приобретать квартиры в кондоминиумах в полную собственность (фрихолд) — до 49% от общего фонда. Остальная доля доступна по долгосрочной аренде (лизхолд) сроком на 30 лет с возможностью продления до 90. Владение недвижимостью через тайскую компанию разрешено на материке, однако на островах (Пхукет, Самуи) допускаются лишь фрихолд и лизхолд. Закон об иностранном владении недвижимостью действует с 1979 года и обеспечивает прозрачную процедуру регистрации прав собственности в Земельном департаменте.





Пхукет: премиальный курорт с высокой доходностью

Пхукет остается главным туристическим центром страны. В 2024 году остров посетили около 12 миллионов туристов, в 2025 году — уже 14 миллионов. Аэропорт ежедневно принимает более 300 рейсов, в том числе 70 из России. Туризм обеспечивает устойчивую арендную занятость почти круглый год.





Доходность и цены

Средняя доходность аренды достигает 12% годовых, а рост цен — до 16% ежегодно. Входной порог на рынке — от 80 000 долларов за студию, односпальные апартаменты стоят от 100 000 до 150 000 долларов, виллы — от 250 000 до 500 000 долларов и выше.





Ключевые районы

Бангтао остается эталоном премиального курорта с первой береговой линией и брендовыми отелями; Комала превращается в «зону миллионеров» с ограниченным предложением топ-вилл; Равай становится центром для релокации и постоянного проживания благодаря спокойной среде и развитой инфраструктуре для экспатов.





Гарантированные программы

Застройщики предлагают гарантированный доход 5–8% годовых при управлении объектом отельным оператором. Владельцы могут пользоваться апартаментом до 30 дней в году без потери выплат, а после окончания гарантированного периода перейти на самостоятельную аренду или расширенную программу управления.





Паттайя: город возможностей и роста капитала

Паттайя быстро трансформируется из туристического центра в деловой хаб. Здесь нет ограничений по этажности, активно развивается инфраструктура, построен международный аэропорт Утапао, открыты скоростная магистраль и железная дорога до Бангкока. Государство инвестировало около 45 млрд долларов в развитие региона, что делает его одним из приоритетных направлений для долгосрочных вложений.





Доходность и структура рынка

Средняя доходность аренды составляет 6–10% в год, а цены ниже, чем на Пхукете, что делает город привлекательным для инвесторов с меньшим бюджетом. Прирост капитала обеспечивается за счет масштабного строительства и высокого спроса со стороны китайских и европейских покупателей.





Тип покупателя

Паттайя подходит для инвесторов, ориентированных на рост стоимости жилья и арендный поток в городской среде. Новый сегмент покупателей — экспаты и специалисты, а также пенсионеры, оформляющие долгосрочные визы после 50 лет.





Налоги и финансовая политика

Налог на доход от аренды для нерезидентов составляет 15%. При владении через управляющую компанию возможна налоговая оптимизация и выплаты в различных валютах, включая криптовалюты. Налоговая нагрузка в целом заметно ниже, чем во многих странах, что делает инвестиции в Таиланд финансово выгодными. При перепродаже недвижимости действуют сниженные ставки — особенно при длительном владении.





Инвестиции с управлением и поддержкой

Многие застройщики и управляющие компании берут на себя обслуживание и аренду объектов, предоставляя владельцам полный спектр услуг — от юридических консультаций до постпродажного сопровождения. Такой подход делает рынок удобным даже для дистанционных инвесторов.

Вывод

Таиланд укрепил свою позицию как одного из самых стабильных и прибыльных направлений для инвестиций в недвижимость. Пхукет привлекает высоким уровнем жизни и премиальными проектами, Паттайя — доступным входом и потенциалом роста. Оба направления известны высоким турпотоком, устойчивым доходом и юридической защищенностью инвестора.



