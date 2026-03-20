Юридические риски при покупке недвижимости на Бали

Недвижимость на Бали: юридические риски и инвестиционный потенциал

Рынок недвижимости Бали привлекает иностранных инвесторов высокой арендной доходностью и стабильным туристическим потоком. Однако за привлекательными цифрами скрываются правовые особенности, незнание которых чревато дополнительными тратами.





Проверка и документация

Первый шаг — проверка девелопера: наличие разрешения на строительство PBG, регистрации компании и управленческих лицензий. Параллельно необходимо сверить зонирование земельного участка по публичным картам — цвет участка определяет законность коммерческой аренды. Договор купли-продажи должен содержать сроки, штрафные санкции и прозрачный механизм расчёта доходности — без этого инвестор лишается реальных инструментов защиты.





Правовая структура владения

Иностранные физические лица не могут владеть недвижимостью на правах фрихолда напрямую — используется лисхолд либо владение через PMA-компанию. Продление лисхолда после истечения срока не является автоматическим: это предмет переговоров с собственником земли. Управление объектами на Бали, как правило, передается компаниям, созданным самим девелопером, что обеспечивает единый стандарт сервиса.



