Дата: 20.03.2026

Юридические риски при покупке недвижимости на Бали

Рынок недвижимости Бали привлекает иностранных инвесторов высокой арендной доходностью и стабильным туристическим потоком. Однако за привлекательными цифрами скрываются правовые особенности, незнание которых чревато дополнительными тратами.


Проверка и документация

Первый шаг — проверка девелопера: наличие разрешения на строительство PBG, регистрации компании и управленческих лицензий. Параллельно необходимо сверить зонирование земельного участка по публичным картам — цвет участка определяет законность коммерческой аренды. Договор купли-продажи должен содержать сроки, штрафные санкции и прозрачный механизм расчёта доходности — без этого инвестор лишается реальных инструментов защиты.


Правовая структура владения

Иностранные физические лица не могут владеть недвижимостью на правах фрихолда напрямую — используется лисхолд либо владение через PMA-компанию. Продление лисхолда после истечения срока не является автоматическим: это предмет переговоров с собственником земли. Управление объектами на Бали, как правило, передается компаниям, созданным самим девелопером, что обеспечивает единый стандарт сервиса.


Проекты Loyo Development
  1. Melasti Dream Residence
    Melasti Dream Residence
    Indonesia, Bali, Badung Regency, South Kuta District, Puri Gading
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2026
    Застройщик
    Площадьот 82 м² до 82 м²
    Первый взнос30%
    от 87 134 $от 1 062 $/м²
Item 1 of 1
  1. Кута
    Бали

    Кута

    Пляжная и курортная зона на юге острова Бали в Индонезии. Один из первых районов Бали, в который стали приезжать туристы. Известен своей оживленной атмосферой, бурной ночной жизнью и идеальными условиями для серфинга в Индийском океане. Здесь можно взять на прокат доску и найти тренера прямо на пляже.

Item 1 of 1

