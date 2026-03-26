ГлавнаяБлогВебинарыHousebook Events — Северный Кипр и Азербайджан
Дата: 26.03.2026

Housebook Events — Северный Кипр и Азербайджан

Азербайджан и Северный Кипр: два события для брокеров

Платформа Housebook анонсировала два офлайн-мероприятия в апреле — брокер-тур в Баку и первый международный конгресс застройщиков на Северном Кипре. Маршрут выстроен последовательно: участники могут посетить оба события в рамках одной поездки.


Азербайджан: 24–26 апреля

Программа в Баку рассчитана на два дня: 24 апреля — заселение и обзорная экскурсия, 25 апреля — встречи с застройщиками и осмотр объектов. Участники получают бесплатное проживание в апарт-отеле при условии оплаты организационного взноса в 5 000 рублей до 4 апреля и самостоятельной покупки авиабилетов. На побережье страны доступны квартиры от $60 000 — в том числе в проекте «Sea Breeze».


Конгресс в ТРСК 27 апреля — 2 мая

Событие проходит в Фамагусте при поддержке властей острова — с выступлениями президента страны, премьер-министра и руководства ассоциации застройщиков. На ярмарке недвижимости около 340 девелоперов представят эксклюзивные условия: скидки до 30% на апартаменты и гарантированный ROI на 5 лет. Каждый участник получает сертификат на €1 000 для бронирования или увеличения комиссий, а главный приз розыгрыша — сертификат на €15 000 для покрытия первоначального взноса.


Обзор рынка ТРСК

Стоимость квадратного метра составляет $1 800–2 200, порог входа — 35% первоначального взноса. Регион предлагает бесплатное ВНЖ для всей семьи, бесплатное школьное образование и медицинскую помощь. Спрос на аренду высокий: суточная ставка для апартаментов 1+1 — €120–130, тогда как отели берут €180–250. Комиссионные агентов на местном рынке достигают 15%.


Форматы участия и стоимость

Тарифы участия в Global Congress в ТРСК до 1 апреля 2026 года:


Билет «Стандарт» — 10 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Гала-ужин


Билет «Комфорт» — 15 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Тур по новостройкам и застройщикам


Билет «Бизнес» — 20 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Тур по новостройкам и застройщикам

— Гала-вечеринка форума


Билет «VIP» — 30 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Тур по новостройкам и застройщикам

— Зона рассадки — первые ряды

— Гала-вечеринка форума

— VIP-обед со спикерами

— VIP-завтрак


Билет «Платина» — 50 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Тур по новостройкам и застройщикам

— Выделенная зона рассадки

— Гала-вечеринка форума

— VIP-обед со спикерами

— VIP-завтрак

— Ужин с развлекательной программой и участием инвесторов, застройщиков и руководящего состава Housebook и Самолет+


До 4 апреля действует скидка 50% на все категории, а при покупке тарифов «Стандарт» и «Комфорт» — акция 1+1. Для корпоративных групп от 5 человек — скидка 10%, от 10 человек — 15%.


Поддержка участников

На протяжении апреля Housebook проводит еженедельные обучающие вебинары: по понедельникам — занятия по законодательству, ВНЖ и банковским вопросам, по четвергам — брифинги от застройщиков с презентацией актуальных проектов. Тревел-менеджеры помогают с подбором проживания, перелетами и трансферами в индивидуальном порядке. Все мероприятия проходят на русском языке, для иностранных участников предусмотрен перевод.

  1. Lilium park
    Lilium park
    TRNC, Iskele
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2026
    Застройщик
    Площадьот 53 м² до 140 м²
    Первый взнос407 $
    от 27 229 $от 331 $/м²
  1. Искеле (Трикомо)
    Искеле

    Искеле (Трикомо)

    Развивающийся район с 10-километровым пляжем Long Beach, и современной инфраструктурой. Пригород Боаз славится живописными видами и береговой линией.

