ГлавнаяБлогВебинарыКак не потерять клиента и новые рынки недвижимости
Дата: 12.03.2026

Как не потерять клиента и новые рынки недвижимости

Инвестиции в недвижимость: стабильность, безопасность и семейный формат

Вебинар посвящен инвестиционным возможностям рынка недвижимости ТРСК. Поговорим о стабильности региона, качестве строительства и перспективах долгосрочных вложений. Спикер расскажет о безопасности в регионе, юридических тонкостях, сохранении капитала и повседневной жизни в условиях глобальной нестабильности.

Обсудим, что ТРСК развивается относительно автономно, на него не наложены международные санкции и финансовые ограничения. Регион не вовлечен в геополитические конфликты, что делает север острова устойчивым и предсказуемым рынком.


Одной из ключевых идей вебинара является инвестирование с расчетом на долгосрочную семейную стабильность. Покупка недвижимости рассматривается не только как финансовый актив, но и как способ обеспечить безопасную среду для будущих поколений.

Рынок характеризуется ограниченным предложением земли, что сдерживает чрезмерную застройку и формирование спекулятивных пузырей. Строительные проекты проходят архитектурный и технический контроль, что способствует поддержанию качества объектов и соблюдению сроков.

Средняя стоимость недвижимости на побережье составляет около 2500 долларов за квадратный метр, что остается конкурентоспособной ценой с учетом уровня отделки и инфраструктуры.

Наиболее распространенные форматы жилья — апартаменты 1+1 и 2+1, которые обычно включают полностью оборудованные санузлы, встроенные кухни, ламинат и систему «Умный дом».


Девелоперские компании, такие как Panah Construction, акцентируют внимание на долговечности и инженерных решениях. В строительстве используются материалы, обеспечивающие хорошую тепло- и влагоизоляцию, например, красный пустотелый кирпич.

В вебинаре рассматриваются юридические и налоговые аспекты владения недвижимостью в ТРСК. Внимательно разберем схему доходности, как работают управляющие компании и процесс развития инфраструктуры на острове.

Проекты Panah Construction
  1. Aventus Residence
    Aventus Residence
    TRNC, Iskele
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2027
    Застройщик
    Площадьот 54 м² до 302 м²
    Первый взнос1 361 $
    от 32 376 $от 327 $/м²
