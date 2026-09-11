Турция — Тема 1. Рынок и особенности страны

Управление проектом: Продажи и клиентские запросы по Турции курирует Вера (представитель платформы Housebook по Турции).
Сопровождение на месте: Полная поддержка партнёров и клиентов: индивидуальные консультации, подбор объектов под цели (проживание/инвестиции), помощь в переводе денежных средств, открытии счетов и юридическом оформлении сделки.
Ключевые преимущества Турции для агентов и клиентов
Низкий порог входа:
Входной чек в ликвидные новостройки начинается от €48 000 (город Мерсин).
Порог входа в Алании — от €70 000 (вторичный рынок) и от €100 000 (новостройки).
Программы легализации (ВНЖ и Гражданство):
ВНЖ по недвижимости: Оформляется при кадастровой стоимости объекта от $200 000. Распространяется на собственника, супругу/супруга и несовершеннолетних детей.
Инвестиционное гражданство: Выдается при покупке недвижимости на сумму от $400 000 (без права продажи в течение 3 лет). Позволяет оформить паспорта для всей семьи и ВНЖ для родителей.
Налоговые льготы: Для новых граждан Турции, имеющих зарубежный бизнес, действуют налоговые каникулы на иностранный доход сроком до 20 лет.
Финансовые условия и рассрочки:
Беспроцентная рассрочка от застройщиков на период строительства.
Возможны индивидуальные условия рассрочки в готовых проектах после окончания строительства.
Комфортная среда и адаптация:
Огромное русскоязычное комьюнити (школы, детские сады, русскоязычный персонал в клиниках, банках и сфере услуг).
Курортный климат (Средиземное море, 10 месяцев тепла в году).
Анализ рынка, цены и окупаемость
Средний чек (Алания):€120 000 – €130 000 (~12–13 млн рублей).
Динамика рынка: Рынок прошел фазу стагнации; фиксируется возобновление роста цен и сокращение скидок от застройщиков.
Арендная доходность: Высокая за счет длительного туристического сезона (с марта по ноябрь). Наиболее ликвидный формат под аренду — 1+1.
Глоссарий и терминология рынка
Апартаменты: Официальный юридический статус жилья в Турции. В отличие от РФ, это не коммерческая недвижимость, а полноценные квартиры с правом прописки и постоянного проживания.
Тапу (Tapu): Единственный официальный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость и землю. Регистрируется в государственных органах, история сделки доступна онлайн.
Айдат (Aidat): Ежемесячный платёж за обслуживание инфраструктуры жилого комплекса (бассейны, СПА, охрана, территории).
Форматы 1+1, 2+1, 3+1: Обозначение комнат, где первая цифра — количество спален, вторая — количество кухонь-гостиных.
Пентхаус: Двухуровневые апартаменты на верхних этажах с личной эксплуатируемой террасой на крыше.
Дуплекс: Двухуровневая квартира на первых этажах (с собственным садом или бассейном) или на последних этажах (с террасой).
Основные локации (Алания и Мерсин)
Махмутлар (Алания): Самый русскоязычный и развитый район. Большой выбор доступного жилья на вторичном рынке.
Клеопатра (Центр Алании): Туристический центр с легендарным пляжем. Максимальный потенциал для краткосрочной аренды.
Оба (Алания): Административный и образовательный центр с низкой застройкой. Подходит для семейного проживания (русские и международные школы).
Каргыджак (Алания): Премиальный район вилл и малоэтажных комплексов. Входной чек на 1+1 — от €120 000.
Кестель и Тосмур (Алания): Спокойные районы для проживания. В Кестеле расположен крупный университет (стабильный спрос на аренду от студентов).
Мерсин: Быстрорастущий регион с минимальным порогом входа (от €48 000).
Ответы на частые возражения клиентов
«Высокие риски и неизвестность законодательства»:
Процесс покупки регулируется на государственном уровне. Документы (Топу) регистрируются в госреестре и проверяются онлайн.
Все застройщики проходят строгую государственную аккредитацию.
«Дополнительные скрытые расходы»:
Единственный крупный налог при покупке составляет 4% от стоимости объекта.
Расходы на оформление сделки (переводы, юридическое сопровождение, открытие счетов) составляют от €3 000. Оценка недвижимости требуется только для оформления ВНЖ или гражданства.