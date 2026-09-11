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ГлавнаяБлогВебинарыТурция — Тема 1. Рынок и особенности страны
Дата: 11.09.2026
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Турция — Тема 1. Рынок и особенности страны

Организационная структура и сопровождение

  • Управление проектом: Продажи и клиентские запросы по Турции курирует Вера (представитель платформы Housebook по Турции).
  • Сопровождение на месте: Полная поддержка партнёров и клиентов: индивидуальные консультации, подбор объектов под цели (проживание/инвестиции), помощь в переводе денежных средств, открытии счетов и юридическом оформлении сделки.


Ключевые преимущества Турции для агентов и клиентов

  • Низкий порог входа:
  • Входной чек в ликвидные новостройки начинается от €48 000 (город Мерсин).
  • Порог входа в Алании — от €70 000 (вторичный рынок) и от €100 000 (новостройки).
  • Программы легализации (ВНЖ и Гражданство):
  • ВНЖ по недвижимости: Оформляется при кадастровой стоимости объекта от $200 000. Распространяется на собственника, супругу/супруга и несовершеннолетних детей.
  • Инвестиционное гражданство: Выдается при покупке недвижимости на сумму от $400 000 (без права продажи в течение 3 лет). Позволяет оформить паспорта для всей семьи и ВНЖ для родителей.
  • Налоговые льготы: Для новых граждан Турции, имеющих зарубежный бизнес, действуют налоговые каникулы на иностранный доход сроком до 20 лет.
  • Финансовые условия и рассрочки:
  • Беспроцентная рассрочка от застройщиков на период строительства.
  • Возможны индивидуальные условия рассрочки в готовых проектах после окончания строительства.
  • Комфортная среда и адаптация:
  • Огромное русскоязычное комьюнити (школы, детские сады, русскоязычный персонал в клиниках, банках и сфере услуг).
  • Курортный климат (Средиземное море, 10 месяцев тепла в году).


Анализ рынка, цены и окупаемость

  • Средний чек (Алания): €120 000 – €130 000 (~12–13 млн рублей).
  • Динамика рынка: Рынок прошел фазу стагнации; фиксируется возобновление роста цен и сокращение скидок от застройщиков.
  • Арендная доходность: Высокая за счет длительного туристического сезона (с марта по ноябрь). Наиболее ликвидный формат под аренду — 1+1.


Глоссарий и терминология рынка

  • Апартаменты: Официальный юридический статус жилья в Турции. В отличие от РФ, это не коммерческая недвижимость, а полноценные квартиры с правом прописки и постоянного проживания.
  • Тапу (Tapu): Единственный официальный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость и землю. Регистрируется в государственных органах, история сделки доступна онлайн.
  • Айдат (Aidat): Ежемесячный платёж за обслуживание инфраструктуры жилого комплекса (бассейны, СПА, охрана, территории).
  • Форматы 1+1, 2+1, 3+1: Обозначение комнат, где первая цифра — количество спален, вторая — количество кухонь-гостиных.
  • Пентхаус: Двухуровневые апартаменты на верхних этажах с личной эксплуатируемой террасой на крыше.
  • Дуплекс: Двухуровневая квартира на первых этажах (с собственным садом или бассейном) или на последних этажах (с террасой).


Основные локации (Алания и Мерсин)

  • Махмутлар (Алания): Самый русскоязычный и развитый район. Большой выбор доступного жилья на вторичном рынке.
  • Клеопатра (Центр Алании): Туристический центр с легендарным пляжем. Максимальный потенциал для краткосрочной аренды.
  • Оба (Алания): Административный и образовательный центр с низкой застройкой. Подходит для семейного проживания (русские и международные школы).
  • Каргыджак (Алания): Премиальный район вилл и малоэтажных комплексов. Входной чек на 1+1 — от €120 000.
  • Кестель и Тосмур (Алания): Спокойные районы для проживания. В Кестеле расположен крупный университет (стабильный спрос на аренду от студентов).
  • Мерсин: Быстрорастущий регион с минимальным порогом входа (от €48 000).


Ответы на частые возражения клиентов

  • «Высокие риски и неизвестность законодательства»:
  • Процесс покупки регулируется на государственном уровне. Документы (Топу) регистрируются в госреестре и проверяются онлайн.
  • Все застройщики проходят строгую государственную аккредитацию.
  • «Дополнительные скрытые расходы»:
  • Единственный крупный налог при покупке составляет 4% от стоимости объекта.
  • Расходы на оформление сделки (переводы, юридическое сопровождение, открытие счетов) составляют от €3 000. Оценка недвижимости требуется только для оформления ВНЖ или гражданства.


  1. Sunray 1
    Sunray 1
    Türkiye, Antalya, Alanya District, Demirtas Neighborhood, Mustafa Akin Street, 8
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2028
    Застройщик
    Площадьот 45 м² до 166 м²
    Первый взнос100%
    от 21 781 $от 390 $/м²
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  1. Махмутлар (Mahmutlar)
    Анталья

    Махмутлар (Mahmutlar)

    Махмутлар (Mahmutlar) — оживленный район Алании, расположенный на побережье.

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