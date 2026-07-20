Все что вы хотели знать о недвижимости и паспорте Панамы, но боялись спросить

Панама уже много лет находится в статусе одного из ключевых торгово-логистических и финансовых центров Латинской Америки. Сочетание стабильной долларовой экономики, стратегического географического положения и либерального налогового законодательства делает государство привлекательным направлением для международного капитала. Инвестиции в местный сектор недвижимости открывают иностранным гражданам прямой путь к получению постоянного места жительства (ПМЖ) и последующему оформлению второго гражданства.





Экономический профиль Панамы: стабильность и глобальная интеграция

Панама демонстрирует высокие макроэкономические показатели в регионе: при населении в 4,3 млн человек ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) превышает $45 000. Экономический каркас страны формируют несколько ключевых факторов:

Панамский канал: Главный транспортный коридор обеспечивает прохождение около 5–6% мировой торговли, гарантируя стабильный приток валютных поступлений.

Финансовый и корпоративный сектор: В стране функционируют более 70 международных банков и расположены штаб-квартиры более 180 транснациональных корпораций.

Долларизация и низкая инфляция: Использование доллара США в качестве официальной валюты нивелирует валютные риски для инвесторов и удерживает инфляционные процессы на минимальном уровне (вплоть до дефляционных показателей в 2025 году).

Территориальное налогообложение: Налоговая система Панамы освобождает от фискального бремени любые доходы, полученные резидентами за пределами территории государства.





Программа «Золотой визы»: условия получения ПМЖ и гражданства

Действующая программа для квалифицированных инвесторов (Qualified Investor Program) предоставляет возможность оформления ПМЖ в сжатые сроки через покупку жилой или коммерческой недвижимости.

Условия программы:

Минимальный порог входа: От $300 000. Для инициирования миграционного процесса данная сумма должна быть выплачена девелоперу или продавцу полностью. Программа допускает приобретение как готовых объектов, так и недвижимости на этапе строительства.

Социальная ориентированность: В коллективную заявку на получение статуса разрешено включать супругов, детей и родителей основного заявителя.

Требования к присутствию: Панама предлагает мягкие условия поддержания статуса ПМЖ. Для сохранения документов инвестору и членам его семьи достаточно посещать страну минимум на один день каждые два года.

Перспектива гражданства: Через 5 лет удержания инвестиционного актива собственник получает право претендовать на паспорт Панамы. Панамское гражданство занимает 28-е место в глобальном рейтинге, открывая безвизовый въезд в 147 стран мира, включая Великобританию и государства Шенгенской зоны. После прохождения натурализации обязательство по удержанию объекта недвижимости снимается.





Анализ локального рынка недвижимости: локации и доходность

Рынок недвижимости Панамы демонстрирует высокую ликвидность. Средняя валовая доходность от сдачи объектов в аренду составляет около 6,94% годовых. Согласно среднесрочным прогнозам, к 2031 году ожидается прирост стоимости квадратного метра в пределах 15–25%.





Ключевые инвестиционные районы:

Даунтаун: Центр деловой и туристической активности с высоким спросом на краткосрочную и среднесрочную аренду.

Коста-дель-Эсте (Costa del Este): Район концентрации международных офисов, востребованный среди иностранных топ-менеджеров и экспатов.

Санта-Мария (Santa Maria): Премиальная закрытая резиденция с развитой инфраструктурой и профессиональными гольф-полями.

Плайя-Караколь (Playa Caracol): Перспективная курортная прибрежная зона с высоким потенциалом капитализации.

Искусственные острова (Reif Islands): Эксклюзивная локация в Панамском заливе с полностью завершенной элитной застройкой.

Инвестиционные стратегии разделяются на покупку готового жилья (немедленный запуск арендного дохода) и инвестиции на стадии котлована (более низкая стоимость закупки). Риски недостроя минимизируются за счет выбора крупных девелоперов с сорокалетним опытом работы на рынке.





Юридические и финансовые аспекты сделок

Процесс оформления сделок купли-продажи и последующей подачи документов на ПМЖ имеет четкую регламентацию:

Упрощенная бюрократия: Иммиграционное законодательство не требует обязательного наличия свидетельства о праве собственности ( title deed ) на момент подачи заявления. Для запуска процедуры достаточно предоставить официально зарегистрированный контракт купли-продажи.

title deed Комплаенс и трансфер средств: Панамская банковская система осуществляет жесткий контроль происхождения капитала (процедуры KYC и AML). Все транзакции должны быть легальными и прозрачными. Для инвесторов из Российской Федерации разработаны легитимные транзитные схемы расчетов через открытие расчетных счетов в третьих странах.

Налогообложение при выходе из актива: При последующей продаже недвижимости (после получения гражданства) налог на прирост капитала составляет 10% от чистой разницы между ценой покупки и ценой продажи объекта.



