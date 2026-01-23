Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогВебинарыRadisson Next Point Phuket: Эволюция доходной недвижимости
Дата: 23.01.2026

Radisson Next Point Phuket: Эволюция доходной недвижимости

Инвестиционный проект отельных резиденций Radisson Next Point на Пхукете. Разбираем ключевые отличия отельных резиденций от стандартных объектов, роль международного управляющего бренда Radisson с опытом более 100 лет и заполняемостью свыше 80%. Расскажем о районе Раваи, стратегии долгосрочного роста, финансовой модели 80/20, прогнозируемой доходностью, форматы владения leasehold и freehold, инфраструктуре проекта и преимуществе для инвесторов, ориентированных на стабильный доход.


  1. Next Point Condominium
    Next Point Condominium
    Thailand, Mueang Phuket, Rawai, Soi Saturday, 136/275-276
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2028
    Застройщик
    Площадьот 35 м² до 149 м²
    Первый взнос27 229 $
    от 1 095 983 $от 25 323 $/м²
Item 1 of 1
  1. Равай
    Пхукет

    Равай

    Rawai — это душа южного Пхукета. Рай для тех, кто ценит неторопливую, настоящую островную жизнь. Этот район погружает вас в уникальную атмосферу, где соседствуют традиционные рыбацкие деревни, живописные пляжи и аутентичные морские рестораны. Здесь всё создано для тех, кто ищет спокойствие и связь с природой, не теряя из виду приключения и открытия. Среди жителей множество экспатов, семей с детьми и тех, кто приезжает на зимовку.

Item 1 of 1
