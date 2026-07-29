Как продавать Пхукет в низкий сезон и не остаться без сделок

Существует стереотип о том, что с наступлением сезона дождей рынок недвижимости Таиланда замирает. В реальности летний период на Пхукете не означает отсутствие спроса. Происходит лишь смещение его структуры: на смену восторженным туристам приходят прагматичные инвесторы, а рынок переходит из фазы ажиотажа в фазу рациональных сделок.





Трансформация спроса: эмоции уступают место расчету

Зимний и летний периоды на Пхукете кардинально отличаются по модели поведения покупателей:

Высокий сезон (зима): Преобладают эмоциональные покупки. Клиенты принимают решения под впечатлением от климатического контраста, солнца и отдыха. Рынок характеризуется высокой конкуренцией (до 10 агентов на одного покупателя), большим объемом нецелевых обращений и жесткой позицией застройщиков, не готовых давать скидки.

Низкий сезон (лето): На рынок выходят рациональные инвесторы и покупатели, отложившие решение с зимы. Доля онлайн-сделок существенно возрастает. Отсутствие спешки позволяет подробно анализировать финансовые модели лотов и проводить качественные презентации.





Снижение рыночного шума летом создает идеальные условия для работы: застройщики охотнее идут на переговоры, а у консультантов появляется ресурс для предметного сравнения объектов.





Пять ключевых портретов покупателей в низкий сезон

Чтобы эффективно закрывать сделки летом, важно точно определять мотивацию клиента и адаптировать аргументацию.





1. Рациональный инвестор

Главные ориентиры такого покупателя — математический расчет, цена входа, стадия строительства и понятная модель управления. Его не интересуют «эмоциональные» характеристики лота. Инвестор легко согласится на квартиру с техническим видом из окна, если расчет показывает высокую доходность и низкую стоимость квадратного метра. Реалистичные показатели арендной доходности на Пхукете составляют от 6% до 10% годовых в валюте (в зависимости от программы — гарантированный доход или котловой метод).

2. Покупатель «для жизни»

Этот сегмент ищет жилье для личного проживания или длительного семейного отдыха. Инвестиционная ликвидность отходит на второй план. Первостепенными становятся инфраструктура района, близость к школам, медицинским центрам, парковым зонам и внутренний комфорт комплекса.

3. Осознанный релокант

Клиенты, планирующие переезд на горизонте 3–5 лет. Они покупают объекты на этапе раннего строительства, чтобы спокойно финансировать покупку по беспроцентной рассрочке. Лето для них — оптимальное время для подбора жилья без спешки и переплат.

4. Предприниматели и специалисты

Покупатели, рассматривающие недвижимость как инструмент диверсификации капитала и формирования пассивного дохода. Часто объединяют покупку жилой недвижимости с инвестициями в коммерческие активы или готовый бизнес на острове. Для них критически важна надежность управляющей компании в их отсутствие.

5. Стратегический международный покупатель

Инвесторы, одновременно сравнивающие несколько развивающихся рынков (Бали, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд). С ними не работают методы агрессивного давления. Практика показывает: ключевым фактором покупки становится личный опыт пребывания на Пхукете. Если клиент уже бывал на острове, вероятность закрытия сделки именно в Таиланде стремится к максимуму.





Специальные условия от девелоперов в летний период

В отсутствие зимнего ажиотажа застройщики становятся максимально сговорчивыми. В низкий сезон становятся доступны преференции, получить которые зимой практически невозможно:

Прямые скидки и дисконты: Возможность выторговать скидку до 7,5% даже на квартиры в полную собственность (Freehold).

Мебельные пакеты: Бесплатное включение меблировки и техники в стоимость контракта.

Гибкие графики выплат: Согласование индивидуальных условий, включая размытие первоначального взноса на срок до 6 месяцев.

Постоплата: Отдельные девелоперы предлагают программы постоплаты после сдачи объекта на срок от 3 до 5 лет.





Практические аргументы для работы с клиентами

При общении с покупателями в низкий сезон акцент смещается с «продажи погоды» на экспертную аналитику:

Тест-драйв локации в реальных условиях: Период дождей позволяет наглядно проверить качество строительства комплекса, работу дренажных систем и отсутствие подтоплений на подъездных путях. Заблаговременная подготовка к пику сезона: Покупка или приёмка объекта летом дает запас времени для меблировки, оформления документов и выхода на рекламные площадки. К началу высокого сезона (ноябрь) объект полностью готов к сдаче и генерирует максимальный поток арендаторов. Индивидуальное внимание отдела продаж: В низкий сезон девелоперы и управляющие компании готовы выстраивать персональный диалог с каждым инвестором, предоставляя детальные расчеты и онлайн-показы в удобное время.





Понимание специфики летнего рынка Пхукета позволяет превратить низкий сезон в период высокой конверсии за счет работы с осознанными покупателями и использования эксклюзивных условий от застройщиков.







