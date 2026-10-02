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ГлавнаяБлогВебинарыSea Breeze — город-курорт
Дата: 02.10.2026
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Sea Breeze — город-курорт

Sea Breeze — город-курорт: новые проекты, мероприятия и динамика рынка в 2026 году

В этом видео разбираем, как развивается Sea Breeze в 2026 году: какие новые проекты выходят на рынок, как меняются цены и продажи, а также какие мероприятия уже прошли и что запланировано на ближайшее время.

Что обсудили:

• Главные мероприятия, которые уже прошли в Sea Breeze

• Какие события и активности запланированы дальше

• Старты продаж новых проектов и появление новых объектов

• Как меняются цены на недвижимость в Sea Breeze

• Текущая динамика продаж и интерес покупателей

• Какие изменения происходят внутри самого города-курорта

• На что стоит обратить внимание инвесторам, агентам и тем, кто рассматривает покупку недвижимости в Азербайджане

Видео будет полезно тем, кто следит за развитием Sea Breeze, рассматривает недвижимость для инвестиций или хочет лучше понимать текущее состояние и перспективы этого рынка в 2026 году.

Подробнее о проектах и возможностях Housebook: https://taplink.cc/housebook.b2b

  1. Sea Breeze Villas
    Sea Breeze Villas
    Azerbaijan, City of republican subordination Baku, Nardaran settlement, Arif Geydarov Street, 98
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2025
    Застройщик
    Площадьот 230 м² до 745 м²
    Первый взнос30%
    от 122 532 $от 533 $/м²
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